Wytną drzewa pod rozbudowę cmentarza

Cmentarz Dębica coraz bardziej rozrasta się w stronę ul. Wschodniej. Władze miasta zleciły uporządkowanie kolejnych terenów pod pochówki.

Władze miasta poszukują firmy, która wytnie ok. 1,5 tysiąca drzew (dęby, brzozy i wierzby) i wykarczuje po nich pnie w terminie od 16 października do końca roku. Wycinka dotyczy terenu, na którym planowana jest rozbudowa cmentarza Dębica o kolejne kwatery do pochówków.

- Drzewa kolidują z projektowaną rozbudową kwater grzebalnych, miejsc pochówku wraz z zielenią towarzyszącą. Teren w wyniku sukcesji naturalnej został opanowany przez gatunki pionierskie, głównie brzozę – czytamy w ogłoszeniu, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zamówienie obejmuje wycinkę z karczowaniem, pocięcie drewna, wywiezienie korzeni, konarów i gałęzi oraz uprzątnięcie terenu wraz z utylizacją odpadów. Wykonawca będzie też miał możliwość kupna tego drewna.

Zgodę na wycinkę wydał marszałek województwa, który wycenił pozyskane w ten sposób drewno na kwotę 311 tys. zł, jednocześnie zobowiązując władze miasta do nasadzenia w zastępstwie do końca 2022 roku 4 tysięcy nowych drzew (głównie buków i dębów) na terenie Elbląga. Samorząd wybrał do nasadzeń teren Modrzewiny przy ul. gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

Firmy zainteresowane wycinką mogą zgłaszać swoje oferty do 19 sierpnia. O wyborze zwycięzcy zdecyduje oferowana cena za usługę.