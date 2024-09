Wznowili budowę, mieszkańcy jeszcze nie wrócą

Po kilkunastu tygodniach przerwy deweloper wznowił budowę kamienicy, która ma powstać na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich. Sąsiedni ponad 120-letni budynek, który w czerwcu zaczął pękać, został ustabilizowany i czeka na generalny remont. Mieszkańcy na razie do niego nie wrócą.

Przypomnijmy, że prace przy budowie nowej kamienicy wstrzymano 20 czerwca, gdy okazało się, że w sąsiednim ponad 120-letnim budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11 pojawiły się pęknięcia na zewnętrznych ścianach, klatce schodowej i w mieszkaniach. Mieszkańcy zostali ewakuowani, a budynek wyłączony z użytkowania. Do dzisiaj dwie rodziny z tego budynku wynajmują mieszkania w innej lokalizacji na koszt generalnego wykonawcy, podobnie właściciel lokalu użytkowego, który przeniósł swoją firmę na drugą stronę ulicy. Kiedy wrócą na Kosynierów Gdyńskich 11? Tego na razie nie wiadomo.

– Mamy nadzieję, że stanie się to do świąt Bożego Narodzenia. Generalny wykonawca, który wykonuje prace na moje zlecenie, wznowił prace przy budowie kamienicy. Jest na etapie zalewania płyty pod garażowiec – mówi w rozmowie z naszą redakcją Tomasz Miernik, elbląski deweloper, który jest inwestorem kamienicy przy ul. Słonecznej. - Wcześniej sąsiedni budynek przy ul. Kosynierów Gdyńskich został ustabilizowany klamrami i stemplami. Gdy tylko będzie to możliwe, generalny wykonawca na swój koszt wykona remont ściany szczytowej, klatki schodowej i wyremontuje mieszkania w tych częściach, w których od rozpoczęcia budowy pojawiły się pęknięcia. Do zakończenia tych prac generalny wykonawca finansuje wynajem mieszkań i lokalu użytkowego dla osób, których ten problem dotyczy – dodaje deweloper.

Zarządca nieruchomości przy ul. Kosynierów Gdyńskich 11 – Bernard Woźny – przekazał naszej redakcji, że prace związane ze stabilizacją budynku nadzoruje wynajęty przez niego biegły.

Tak ma wyglądać fasada kamienicy przy ul. Słonecznej (materiały inwestora)

– Czekamy na opinię rzeczoznawcy dotyczącą wykonanych zabezpieczeń. Dopóki jej nie mamy, w tym budynku nie można wykonywać żadnych prac – powiedział nam Bernard Woźny. Jak dodał, dopiero po wykonaniu prac (na co jest potrzebne oddzielne pozwolenie na budowę) i uzyskaniu zezwolenia na użytkowanie mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Czeka ich też generalny remont dachu i całej elewacji, ale to już wydatek, jaki będzie musiała podjąć istniejąca tu wspólnota mieszkaniowa, konieczne będzie wzięcie na ten cel kredytu.

Nowa kamienica, która powstaje na rogu ul. Słonecznej i Kosynierów Gdyńskich ma być oddana do użytku na początku 2026 roku. Powstanie tu 15 mieszkań z podziemnym garażowcem.

– Generalny wykonawca zapewnia, że nadrobi to trzymiesięczne opóźnienie, spowodowane sytuacją w budynku przy ul. Kosynierów Gdyńskich – powiedział nam Tomasz Miernik.

Tak kamienica przy ul. Słonecznej ma wyglądać od środka. Wizualizacja - materiały inwestora