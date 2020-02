Z rzeki wyłowiono mężczyznę

Dziś (20 lutego) krótko przed godziną 7 rano przechodzień zauważył w rzece Elbląg na wysokości Mostu Niskiego płynącego człowieka. Natychmiast powiadomił służby. Dzięki szybkiej reakcji policjantów mężczyznę wyciągnięto z rzeki.

- Wyszedłem z psem na spacer, szedłem w kierunku ulicy Stawidłowej i nagle w okolicy Mostu Niskiego zobaczyłem coś dziwnego unoszącego się na wodzie - opowiada świadek zdarzenia. - Podszedłem bliżej i zobaczyłem twarz mężczyzny, mężczyzna spojrzał na mnie. Zapytałem go od razu, czy nie potrzebuje pomocy, jednak nie reagował. Natychmiast zadzwoniłem pod 112. Była dokładnie godz. 6:47. Pomoc nadeszła błyskawicznie. Najpierw przyjechał jeden radiowóz. Policjant był na tyle zdeterminowany, że już miał wskoczyć do wody na ratunek mężczyźnie. Jednak w tej samej chwili przyjechał kolejny radiowóz. Wtedy to policjanci złapali się za ręce i pierwszy z nich chwycił za rękę pływającego w rzece mężczyznę i wyciągnął z wody. W tym samym czasie na miejsce przyjechała Straż Pożarna, która opatuliła mężczyznę kocem i pogotowie. Dzięki szybkiej interwencji naszych służb akcja została szybko opanowana.

Więcej informacji na temat zdarzenia wkrótce.