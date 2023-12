Z takim majątkiem weszli do Sejmu

Kto ma najwięcej oszczędności? A kto ma najnowszy samochód? Z czego utrzymują się nasi posłowie? Zajrzeliśmy do oświadczeń majątkowych posłów X kadencji Sejmu.

Elżbieta Gelert (Koalicja Obywatelska)

oszczędności: 250 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 137 m kw. wraz z działką 0,057 [jednostki miary nie podano - przyp. SM] o łącznej wartości około 900 tys. zł; działka o pow. 0,0475 [jednostki miary nie podano] w dzierżawie.

dochody: wynagrodzenie za pracę w szpitalu wojewódzkim – 220 940,40 zł + 4 825,52 zł [razem: 225 765,92 zł]; dieta poselska: 47 966, 35 zł, [Razem dochody: 273 732,27 zł]

samochód: VW Touran 2.0, z 2014 r.,

kredyt: hipoteczny: 10 348,72 zł w PKO BP

Robert Gontarz (Prawo i Sprawiedliwość)

oszczędności: ok. 370 tys. zł

nieruchomości: nie ma

dochody: uposażenie poselskie: 116 085,66 zł; dieta poselska: 30 132,63 zł, uprawnienia pracownicze w czasie pobytu na urlopie bezpłatnym na czas sprawowania mandatu posła RP w Energa Operator - 2 623,68 zł [Razem dochody: 148 841,97 zł]

samochód: volkswagen jetta z 2016 r.

kredyt: nie ma

Stanisław Gorczyca (Koalicja Obywatelska)

oszczędności: 99 743,06 zł, 1100 USD, 1200 euro

nieruchomości: dom o pow. 374 m kw. o wartości 1,5 mln zł (wspólnota majątkowa); mieszkania o pow. 36 i 32,6 m kw. o wartości 400 tys. zł i 450 tys. zł (majątek odrębny); gospodarstwo rolne (prod. rolno - środow.) o pow. 10,62 ha o wartości 300 tys. zł (majątek odrębny). Z tego tytułu poseł uzyskał dochody w wysokości 5 tys. zł i 9 496, 24 zł dopłat obszarowych; działki: budowlana o pow. 3093 m kw. i wartości 100 tys. zł, zieleń chroniona o pow. 1800 m kw i wartości 20 tys. zł., rolno - budowlana o pow. 1450 m kw. i wartości 100 tys. zł, wszystkie działki we wspólnocie majątkowej

działalność gospodarcza: rada nadzorcza OTBS (od 30 marca 2017 r. do 18 października 2023 r.). Z tego tytułu uzyskał dochód 18 tys. zł w roku 2022 r., i 15 750 zł w 2023 r.

inne dochody: 330 423,13 zł z tytułu umowy o pracę w UM Olsztyn (wynagrodzenie, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna), 34 082,30 zł - dieta radnego sejmiku w okresie 1 stycznia - 15 października 2023 r.

samochody: osobowy mercedes z 2022 r., toyota land cruiser z 2007 r., mitsubishi asx z 2011 r. (wartość poniżej 10 tys. zł)

kredyty: konsumpcyjny: 1145,24 zł., mieszkaniowy: 1675, 45 zł. Oba kredyty w mBanku.

Leonard Krasulski (Prawo i Sprawiedliwość)

oszczędności: 200 tys. zł

nieruchomości: 78-metrowe mieszkanie o wartości 300 tys. zł (wspólnota małżeńska). działka rekreacyjna o pow. 800 m kw. z domkiem holenderskim o łącznej wartości 100 tys. zł (wspólnota małżeńska)

dochody: uposażenie poselskie – 130 969,57 zł, dieta poselska – 30 346,40 tys. zł,; emerytura 58 384,80 zł [Razem dochody: 219 700,77 zł]

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

Jacek Protas (Koalicja Obywatelska)

oszczędności: 58,3 tys. zł, 30 tys. euro, 8 tys. dolarów

nieruchomości: mieszkanie o pow 104 m kw. o wartości ok. 600 tys. zł. (współwłasność małżeńska), 50 procent udziałów w mieszkaniu o pow. 57 m kw. o wartości ok. 150 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka rolna o pow. 0,64 ha o wartości 50 tys. zł (współwłasność małżeńska), działka rekreacyjna zabudowana domem letniskowym i zabudowaniami gospodarczo-rekreacyjnymi o powierzchni 0,21 ha i wartości ok. 600 tys. zł (darowizna od rodziców, własność odrębna), 6 działek budowlanych o łącznej pow. 0,9 ha o wartości ok. 300 tys zł (współwłasność małżeńska)

Poseł jest członkiem zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, z tego tytułu nie osiągnął przychodu.

dochody: uposażenie poselskie – 174 007,68 zł., dieta poselska – 45 679,92 zł [Razem dochody: 219 687,60 zł]

samochody: nissan murano z 2018 r. o wartości ok. 120 tys. zł; fiat 500 z 2015 r., o wartości ok. 30 tys. zł (współwłasność małżeńska)

kredyt: nie ma.

Andrzej Śliwka (Prawo i Sprawiedliwość)

oszczędności: 244 tys. zł (część stanowi współwłasność majątkową), akcje różnych firm na kwotę 651,92 dolarów USD

nieruchomości: nie ma

dochody: 178 796,52 zł z tytułu pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

Teresa Wilk (Prawo i Sprawiedliwość)

oszczędności: 351 463 zł (konto wspólne z synem Tomaszem Wilkiem)

nieruchomości: dom o powierzchni 91,9 m kw., o wartości 450 tys. zł, w tym wartość działki o pow. 708 m kw. - 75 tys. zł., (własność); mieszkanie o pow. 58,27 m kw., o wartości 300 tys. zł. (własność)

dochody: 5899 zł z tytułu emerytury

samochód: toyota C-HR z 2020 r. o wartości 100 tys. zł.

kredyt: nie ma

Zbigniew Ziejewski (Polskie Stronnictwo Ludowe - Trzecia Droga)

oszczędności: 317 023,85 zł, 700 euro, 890 USD

nieruchomości: dom o pow. 210 m kw o wartości 510 tys. zł; gospodarstwo rolne o profilu produkcja roślinna o powierzchni 105,87 ha (z czego 98,18 ha dzierżawa) o wartości 481,4 tys. zł. Z tego tytułu poseł uzyskał przychód w wysokości 134 828,29 zł, dochód - 12 tys. zł; garaż o pow. 48 m kw i wartości 59 tys. zł. Wszystko własność prywatna.

akcje w innych spółkach handlowych: PPHU Ziemar sp. z o. o. - 1384 udziały, Ziemar Agro Nasiona sp z o. o. - 50 udziałów. Poseł jest wiceprezesem zarządu Ziemar Agro Nasiona, prezesem zarządu Biskupieckiej Spółdzielni Producentów Rzepaku i Zbóż, prezesem zarządu PPHU Ziemar. Z tego tytułu nie uzyskał dochodów.

inne dochody: dieta z WMARR Olsztyn - 820,65 zł; uposażenie poselskie – 160 492,72. zł, dieta poselska – 47 966,35 zł.

samochód: Toyota C-HR (2018) o wartości 137 tys. zł

kredyt: nie ma; pożyczka dla osoby prywatnej - 125 tys. zł z 2022 r.