Zabierają głos w sprawie pensji w oświacie

Pracownicy administracji w placówkach oświatowych wystąpili do prezydenta Elbląga z petycją w sprawie wynagrodzeń. Był to jeden z tematów dzisiejszego posiedzenia komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki Rady Miejskiej.

Treść pisma, które otrzymał prezydent Witold Wróblewski, nie została upubliczniona. Dotarliśmy jednak do niego. List dotyczy przede wszystkim wzrostu płacy minimalnej wprowadzonego przez rząd od 1 stycznia, który spowodował dysproporcje w wynagrodzeniach za pracę na poszczególnych stanowiskach w administracji oświatowej.

Pensje w placówkach oświatowych wskutek takich decyzji uległy spłaszczeniu, np. zdarzają się sytuacje, że pensja pracowników obsługi (np. sprzątaczki) jest wyższa od wynagrodzenia sekretarza szkoły. Pod listem otwartym do prezydenta podpisało się prawie 50 osób, które żądają m.in. wyrównania zasadniczego wynagrodzenia pracowników administracji do poziomu 2600 złotych (czyli płacy minimalnej) i podwyżki 500 złotych z wyrównaniem od stycznia 2020 roku, a także zaprzestania redukcji etatów w administracji oświatowej i nieobarczania ich dodatkowymi obowiązkami w związku z reorganizacjami i powołaniem Centrum Usług Wspólnych przy ul. Saperów.

"Większość z nas to osoby z wyższym wykształceniem i z wieloletnim stażem pracy, a tym samym ogromnym doświadczeniem. Nieustanne zmiany przepisów prawa motywują nas do ciągłego uzupełniania wiedzy. Na nasze barki spada coraz więcej obowiązków i coraz większa odpowiedzialność, co nie jest rekompensowane podwyżkami płac. Nasza grupa zawodowa jest dyskryminowana i pokrzywdzona, nasza praca nie jest doceniana" - piszą pracownicy w liście do prezydenta, dodając, że jest on aktem desperacji i zastrzegając, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to podejmą inne środki prawne, by ich żądania zostały spełnione.

– Budżet Elbląga jest, jaki jest, a płacę minimalną podniesiono bez konsultacji ze wszystkimi podmiotami – mówił w odpowiedzi na list podczas posiedzenia komisji wiceprezydent Edward Pietrulewicz. - Jednocześnie przyznał, że prowadzi to do sytuacji, w której osoba z wyższym wykształceniem zarabia na swoim stanowisku niewystarczająco, jeśli wziąć pod uwagę odpowiedzialność, jaką ponosi w porównaniu z wieloma innymi zawodami.

- Jeśli tylko będą na to środki, będą podwyżki dla administracji placówek oświatowych – zapewniał obecnych na obradach mieszkańców Elbląga bezpośrednio zainteresowanych tą sprawą. - W tej chwili jednak takiej możliwości nie ma – dodał. Zapewnił jednocześnie, że do kwestii poruszanych w liście komisja odniesie się ponownie podczas kolejnego spotkania.

W dzisiejszych obradach wzięli udział dyrektorzy elbląskich instytucji kulturalnych: Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Galerii EL, Biblioteki Elbląskiej i Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Podsumowali działalność prowadzonych przez siebie instytucji w 2019 r. i przedstawili plany na kolejne miesiące pracy. Jednym z istotnych wątków, który pojawiał się w czasie poszczególnych prezentacji, była promocja oferty kulturalnej dostępnej w naszym mieście, również wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

- Dostępność do informacji o wydarzeniach kulturalnych jest zapewniona, warto wśród elblążan wzbudzać chęć, by z nich korzystali – podkreślała Irena Sokołowska, przewodnicząca komisji. – Nie każde miasto ma takie instytucje, jakimi my możemy się cieszyć. Trzeba to pokazywać także dzieciom i młodzieży – mówiła. Podkreślała też, podobnie jak inni obradujący, że w tej kwestii potrzeba współpracy z dyrektorami i nauczycielami elbląskich szkół.