Zabytkowy zegar powróci na wieżę kościoła

Liczący blisko sto lat zabytkowy zegar, który przeszedł gruntowny remont, za około dwa tygodnie powróci na wieżę kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku. Zegar jest dziełem słynnego zegarmistrza Johanna Friedricha Weule. Zobacz zdjęcia.

Wieżowy zegar dla kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku wykonał w 1922 roku słynny zegarmistrz Johann Friedrich Weule. Fabryka J.F. Weule Bockenem została założona w 1836 roku, jej siedzibą było miasteczko Bockenem w Dolnej Saksoni. Firma bardzo szybko rozwinęła się dzięki wynalazkowi, którym był zegar nakręcany nie codziennie, ale raz w tygodniu. Zegary Weule znalazły się na wieżach wielu ratuszów miejskich, szkół i kościołów - między innymi właśnie w Pasłęku. Mechanizm zegara pasłęckiego kościoła został wykonany jak na ówczesne czasy bardzo nowatorsko. Godziny i półgodziny czasowe były wybijane na dzwonie, co stanowiło nie lada atrakcję dla ówczesnych mieszkańców. Zegar jest oczywiście wpisany do rejestru zabytków. Mechanizm zegara wraz z podstawą waży około 350 kilogramów. Jego wysokość z podstawą to około 1,8 m. Zegar posiada ślady po kulach, prawdopodobnie wystrzelonych po zdobyciu miasta przez żołnierzy.

- Remont zabytkowego zegara związany jest z obchodami trzydziestolecia pasłęckiego samorządu. Gmina dofinansowała jego remont kwotą 19500 zł. W ciągu dwóch, trzech tygodni odrestaurowany zegar zostanie umieszczony na wieży kościoła św. Bartłomieja w Pasłęku - informuje Urząd Miejski w Pasłęku.

Zegar wymagał gruntowej naprawy i renowacji mechanizmu chodu, bicia godzin i półgodzin. Prace polegają między innymi na demontażu wszystkich części jego mechanizmu, oczyszczeniu tych elementów z zabrudzeń, regeneracji i ich konserwacji