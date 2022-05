Zaglądamy do oświadczeń majątkowych parlamentarzystów

Kancelaria Sejmu opublikowała oświadczenia majątkowe posłów za 2021 rok. Kto z nich miał największy dochód w tym okresie? Jaki zgromadzili dotychczas majątek?

Przeglądając oświadczenia majątkowe zwróciliśmy uwagę na to, że niektórzy parlamentarzyści żyją w oderwaniu od rzeczywistości. Nie znają np. cen nieruchomości, bo jak można wycenić 200-metrowy dom na 200 tys. złotych albo na taką samą kwotę 78-metrowe mieszkanie? Zdecydowana większość z nich nie ma żadnych zobowiązań finansowych, a są tacy, którzy nie mają w ogóle oszczędności.

Co jeszcze zwraca Państwa uwagę? Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami z oświadczeń posłów okręgu elbląskiego za 2021 rok. Zamieściliśmy też oświadczenie majątkowe senatora Jerzego Wcisły, ale za 2020 rok, bo Senat jeszcze nie opublikował najnowszych oświadczeń.

Zbigniew Babalski (PiS, Ostróda)

oszczędności: 291,5 tys. zł (w tym papiery dłużne 53 tys. zł, obligacje długoterminowe 90,4 tys. zł, ubezpieczenie na życie 35 tys. zł) – wspólnie z małżonką

nieruchomości: dom o pow 198 m kw. o wartości około 400 tys. zł (współwłasność), 344-metrowa działka pod domem (łączna wartość 30 tys. zł, współwłasność)

dochody: dieta parlamentarna – 37,5 tys. zł, uposażenie poselskie –147,3 zł tys. zł; emerytura: 108,6 tys. zł.

samochód: peugeot 3008 (2021, wspólnie z małżonką)

kredyt: nie ma

Monika Falej (Lewica, Olsztyn)

oszczędności: 19,2 tys. zł (konto), 90 tys. zł (oszczędności), 111,1 tys. zł (fundusz inwestycyjny)

nieruchomości: mieszkanie o powierzchni 45 m kw. o wartości 160 tys. zł (zakup 2014); garaż 11 m kw. o wartości 29 tys. zł.

dochody: dieta parlamentarna – 37,5 tys. zł, uposażenie poselskie – 127,9 tys. zł

samochód: Toyota C-HR (2019)

kredyty: nie ma

Elżbieta Gelert (PO, Elbląg)

oszczędności: 23,2 tys. zł

nieruchomości: dom o pow. 137 m kw. wraz z działką 570 m kw. o łącznej wartości 850 tys. zł; działka o pow. 475 m w dzierżawie.

dochody: wynagrodzenie za pracę w szpitalu wojewódzkim – 380,2 tys. zł; dieta poselska: 37,5 tys. zł.

samochód: BMW 5 (2014 r.)

kredyt: hipoteczny – 168 tys. zł

Robert Gontarz (PiS, Rybno)

oszczędności: 137 tys. zł

nieruchomości: nie ma

dochody: uposażenie poselskie: 144,1 tys. zł; dieta poselska: 37,4 tys. zł,

samochód: volkswagen jetta (2016)

kredyt: nie ma



Leonard Krasulski (PiS, Elbląg)

oszczędności: 100 tys. zł (małżeńska wspólnota majątkowa)

nieruchomości: 78-metrowe mieszkanie o wartości 200 tys. zł, działka rekreacyjna o pow. 800 m kw. z domkiem holenderskim o łącznej wartości 100 tys. zł (wspólność majątkowa)

dochody: uposażenie poselskie – 153,2 tys. zł, dieta poselska – 37,5 tys. zł, emerytura 74,4 tys. zł

samochód: nie ma

kredyt: nie ma

Adam Ołdakowski (PiS, Bartoszyce)

oszczędności: nie ma

nieruchomości: dom o pow. 170 m kw. o wartości 500 tys. zł, gospodarstwo rolne o pow. 157,7 ha i wartości 380 tys. zł. (własność i dzierżawa)

dochody: emerytura z KRUS – 12,4 tys. zł, emerytura z ZUS – 28 tys. zł, wynagrodzenie ze spółek – 17,3 tys. zł, dieta poselska – 25,3 tys. zł, uposażenie poselskie – 92,8 tys. zł

samochód: skoda superb (2017)

kredyt: gotówkowy – 54,5 tys. zł.



Jacek Protas (PO, Lidzbark Warmiński)

oszczędności: 52,3 tys. zł, 30 tys. euro

nieruchomości: 104-metrowe mieszkanie o wartości ok. 500 tys. złotych (współwłasność małżeńska), 50 procent udziałów w 57-metrowym mieszkaniu o wartości ok. 100 tys. zł, działka rekreacyjna zabudowana domem letniskowym i zabudowaniami gospodarczo-rekreacyjnymi o powierzchni 0,2 ha i wartości ok. 500 tys. zł (darowizna od rodziców), 108-metrowa działka budowlana (prawo użytkowania wieczystego), działka rolna o pow. 1,5 ha i wartości 80 tys. zł (współwłasność małżeńska)

dochody: uposażenie poselskie – 135,2 tys. zł., dieta poselska – 37,5 tys. zł

samochód: toyota rav 4 – 2016 r. o wartości ok. 80 tys. zł (współwłasność małżeńska), fiat 500 (2015) o wartości ok. 30 tys. zł (współwłasność małżeńska)

kredyt: nie ma.



Jerzy Wcisła, senator (PO, Elbląg) – oświadczenie za rok 2020. Senat jeszcze nie opublikował oświadczeń za 2021 rok.

oszczędności: nie ma

nieruchomości: 200-metrowy dom o wartości 200 tys. zł (współwłasność) wraz z 720-metrową działką przy domu (wartość 36 tys. zł, współwłasność), 63-metrowe mieszkanie o wartości 189 tys. zł (współwłasność),

dochody: uposażenie senatorskie – 117,5 tys. zł, dieta parlamentarna – 30 tys. zł; darowizna z tytułu śmierci mamy – 26,1 tys. zł, dochód żony – 45,3 tys. zł brutto, środki z tytułu rezygnacji z ubezpieczenia po spłacie kredytu – 17,1 tys. zł.

samochód: renault scenic (2006 r.)

kredyt: nie ma



Zbigniew Ziejewski (PSL, Nowe Miasto Lubawskie)

oszczędności: 215,2 tys. zł; 1760 euro, 890 USD

nieruchomości: dom o pow. 210 m kw o wartości 415 tys. zł; gospodarstwo rolne o powierzchni 15,7 ha o wartości 750 tys. zł (współwłasność małżeńska); garaż o pow. 48 m kw i wartości 50 tys. zł.

dochody: dieta z WMARR Olsztyn - 698 zł; dochód z dział. rolniczej – 48 tys. zł; uposażenie poselskie – 119,8 tys. zł, dieta poselska – 37,5 tys. zł.

samochód: Toyota C-HR (2018) o wartości 137 tys. zł

kredyt: nie ma; poręczenie kredytowe wobec osoby prywatnej do wysokości 150 tys. zł.