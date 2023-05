Zagłosuj w sprawie przyszłości portu!

Do najbliższej niedzieli (7 maja) potrwa głosowanie w sprawie przyszłości portu morskiego w Elblągu. Głosować można w tradycyjny sposób, wypełniając ankiety papierowe, a także elektronicznie.

- Zachęcam elblążan do wzięcia udziału w głosowaniu, w którym rozstrzygną się losy naszego portu. Zależy nam, aby swoją opinię wyraziło jak najwięcej mieszkańców naszego miasta. Port to nasze dobro, nasz kapitał i gwarancja rozwoju. Nie pozwólmy sobie tego odebrać. Zagłosujmy za tym, co elbląskie – podkreśla prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Kto może głosować?

Wszyscy pełnoletni i zameldowani na pobyt stały mieszkańcy Elbląga. Każdy może oddać swój głos w ankiecie tylko jeden raz, tj. albo w formie papierowej, albo elektronicznej.

Jak głosujemy?

Zaznaczamy tylko jedną odpowiedź w formularzu i wypełniamy swoje dane. Głosujemy tylko na obowiązującym druku formularza ankiety lub na platformie elektronicznej.

Osoby, które brały udział w sondażu telefonicznym, bądź też wypełniały, czy też podpisywały zbierane na terenie miasta wszelakie petycje/ankiety/kwestionariusze dotyczące portu morskiego w Elblągu, mogą przystąpić do niniejszego głosowania.

Gdzie głosujemy?

Druki ankiet do wypełnienia i urny, w których należy umieścić ankiety, zlokalizowane są

w następujących miejscach:

Urząd Miejski w Elblągu - ul. Łączności 1:

Biuro Podawcze – Budynek A, główne wejście do Urzędu, Departament Spraw Obywatelskich – Budynek B, od strony ul. Kosynierów Gdyńskich,

Czynne w godzinach: wtorki 7:30 - 16:30, piątki 7:30 - 14:30, pozostałe dni robocze 7:30 - 15:30.

Ratusz Staromiejski – ul. Stary Rynek 25,

Czynne w godzinach: wtorki 7:30 - 16:30, piątki 7:30 - 14:30, pozostałe dni robocze 7:30 - 15:30.

Referat Obsługi Kierowców w Departamencie Spraw Obywatelskich

- ul. Plac Dworcowy 4,

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

CRW Dolinka - ul. Moniuszki 25,

Czynne codziennie w godzinach 6:00 - 22:00 oraz 01 i 03.05.2023 r. w godz.

14:00-22:00.

Centra Handlowe w Elblągu:

E. Leclerc Elbląg - ul. Stefana Żeromskiego 2,

(poniedziałek – sobota, w godz. od 09:00 do 18:00),

Centrum Handlowe Ogrody - ul. Płk. Stanisława Dąbka 152,

(poniedziałek – sobota, w godz. od 09:00 do 18:00),

Centrum Handlowe Zielone Tarasy - ul. Teatralna 5,

(poniedziałek – sobota, w godz. od 09:00 do 18:00).

W mobilnych punktach, w trakcie miejskich eventów – 3 maja na Bulwarze Zygmunta Augusta podczas Majówki w Porcie Elbląg.

Głosowanie elektroniczne przez platformę internetową dostępne będzie do niedzieli (7 maja), do godz. 23:59, pod adresem www.ankieta.elblag.eu. Po otwarciu elektronicznej ankiety należy zaznaczyć odpowiednią odpowiedź: TAK lub NIE. Wypełnić wszystkie widoczne pola, zaznaczyć oświadczenie ukończenia 18 lat i zameldowania w Elblągu oraz kliknąć w pole „Wyślij ankietę”. Po oddaniu głosu pojawi się komunikat potwierdzający oddanie głosu.

UWAGA!

Przy wypełnianiu ankiet należy zwrócić szczególną uwagę, żeby nie było błędów i braków w danych osobowych. Nie będą również rozpatrywane ankiety w wersji papierowej wypełnione nieczytelnie lub na innym druku niż obowiązujący wzór formularza ankiety oraz w których: zaznaczono więcej niż jedną odpowiedź, nie zaznaczono żadnej odpowiedzi, brakuje podpisu.

---komunikat płatny---