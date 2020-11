Zagraj w Orkiestrze

29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaplanowano na niedzielę 10 stycznia przyszłego roku. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wciąż nie wiadomo jak ten finał będzie wyglądał Jedno jest pewne: wolontariusze z puszkami znów wyrusza na ulice. Także w Elblągu będzie można wrzucić do puszki.

Podobnie jak w ostatnich latach za 29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Elblągu będzie odpowiadała Szkoła Podstawowa nr 11. Szefem elbląskiego sztabu jest dyrektor „jedenastki” Bogusław Milusz.

Do finału pozostał ponad miesiąc, ale ze względy na sytuację pandemiczną nie wiadomo jakie imprezy towarzyszące będzie można przeprowadzić. O tym elbląski sztab będzie informował na bieżąco.

Pewne jest jedno: na ulicach nie zabraknie wolontariuszy z puszkami. W tym roku można się zgłaszać na dwa sposoby: elektronicznie lub w Centrum Wolontariatu przy ul. Związku Jaszczurczego.

Jak się zgłosić?

Elektronicznie za pośrednictwem strony www.wolontariusz.wosp.org.pl. Na powyższej stronie należy założyć konto wolontariusza i wypełnić formularz. Następnym krokiem powinien być telefon ( 600384230) w celu potwierdzenia i weryfikacji danych.

- Zgłoszenie do sztabu nie jest jednoznaczne z zostaniem wolontariuszem. Zgłoszenie niepotwierdzone może zostać odrzucone – informuje Bogusław Milusz.

Drugim sposobem jest wizyta w Centrum Wolontariatu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/26 w Elblągu. Trzeba mieć ze sobą zdjęcie, dowód osobisty (lub inny dowód tożsamości). Osoby niepełnoletnie muszą przyjść z opiekunem prawnym, który podpisze zgodę na uczestnictwo w finale. Biuro Centrum Wolontariatu jest czynne od poniedziałku do piątku od 9 do 16, w sobotę od 10 do 14.

Ze względu na sytuację epidemiczną sztab zwraca się z prośba do niepełnoletnich kandydatów na wolontariuszy, aby w tym roku ich opiekunami podczas kwesty byli rodzice lub pełnoletnie rodzeństwo.