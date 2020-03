Zagrożenie pożarowe – leśnicy proszą o ostrożność!

W lesie zaczął się najbardziej niebezpieczny pod względem zagrożenia pożarowego okres, w którym w związku z dużą ilością suchych traw i suchych resztek innych roślin od najmniejszej iskry może powstać pożar.

W miniony piątek taki pożar miał miejsce w leśnictwie Żuławy w okolicach miejscowości Kaczynos. Gdzie przez podpalenie lub nieuwagę zapłonęły trawy w lesie.

Dzięki szybkiej reakcji Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polu pożar został szybko ugaszony. Spłonęło 10 arów traw znajdujących się pod młodymi drzewami.

Nadleśnictwo co roku od połowy marca do października postawione jest w stan gotowości przeciwpożarowej, w tym czasie leśnicy pełnią dyżury przeciwpożarowe, a w nadleśnictwie uruchomiony jest Punkt Alarmowo Dyspozycyjny, dzięki któremu utrzymywana jest sprawna komunikacja ze Strażą Pożarną. Dodatkowo w Nadleśnictwie Elbląg funkcjonuje system rozpoznawania pożarów, który za pomocą kamer o wysokiej rozdzielczości, zamontowanych na dużej wysokości, automatycznie rozpoznaje i zgłasza pożary do operatora dyżurującego w biurze nadleśnictwa. Funkcjonowanie takiego systemu pozwala nam na sprawnie przeciwdziałać pożarom lasu i gasić je w zarodku. Jednak najważniejsza jest, aby ludzie postępowali ostrożnie i odpowiedzialnie.

Przypominamy, że ustawa o lasach zakazuje używania ognia zarówno w lesie, jak i 100 metrów od jego granicy.

Prosimy, aby szczególnie w okresie wczesnej wiosny przebywając w lesie i jego okolicy postępować rozważnie. Ogień jest niebezpieczny dla lasu i jego mieszkańców, szczególnie dla młodych zwierząt, drobnych ssaków, płazów, gadów czy owadów, które nie są w stanie uciec przed płomieniami.