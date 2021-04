1 maja w całej Polsce rusza nowy program Lasów Państwowych pod nazwą „Zanocuj w lesie”. Celem jest umożliwienie legalnego uprawiania aktywności związanych z przebywaniem w lesie (takich jak bushcraft, survival czy zwyczajna wycieczka do lasu z możliwością zatrzymania się na nocleg).

Na czym polega ten program i jak można z niegoskorzystać!

W niemal wszystkich nadleśnictwach w Polsce zostały wyznaczone ok. 1 500 hektarowe obszary, na których każdy może przenocować w hamaku, namiocie czy na karmiacie. Trzeba jednak pamiętać, że bez zgłoszenia w jednym miejscu można pozostać nie dłużej niż 2 dni, ani nie można przebywać w lesie w grupie większej niż 9 osób. Jeśli planujemy dłuższy pobyt lub większą grupę należy taki fakt zgłosić do nadleśnictwa i uzyskać pozytywną odpowiedz. Na takich obszarach będzie można rozpalać ogień, ale tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych. Przed wyjściem do lasu trzeba tez sprawdzić informację czy w tym samym czasie i miejscu nie jest planowane polowanie lub czy nie trwają akurat prace leśne.

Gdzie lokalnie będzie można przenocować w lesie?

Fot. Nadleśnictwo Elbląg

- W Nadleśnictwie Elbląg z racji dużego zasięgu terytorialnego i bardzo zróżnicowanego terenu wytypowaliśmy dwa obszary, już ponad rok temu – tłumaczy Jan Piotrowski, leśnik z Nadleśnictwa Elbląg.

Na tych terenach odbywał się roczny pilotaż, sprawdzający jak takie obszary będą funkcjonowały (w całej Polsce było 46 obszarów pilotażowych). Obszar leśnictwa Dąbrowa i leśnictwa Jantar kontynuują niejako swoje istnienie zmieniając się z obszaru pilotażowego na program „Zanocuj w lesie”. Wszelkie szczegóły, regulamin, mapy i linki do informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Nadleśnictwa Elbląg.

Warto tez dodać, że nadleśnictwa, które brały udział w pilotażu tego programu teraz testują możliwość korzystania z kuchenek gazowych. W związku z tym przebywając w lasach Nadleśnictwa Elbląg w ramach programu „Zanocuj w lesie”, można nie tylko przenocować, ale także ugotować sobie jedzenie na kuchence gazowej, Uwaga: na razie jedynie przez najbliższy rok.

- Zapraszamy do korzystania z lasu i prosimy o odpowiednie przygotowanie się do takiej aktywności oraz rozsądnego przebywania w lesie - dodaje Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.