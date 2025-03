Zapisz się na warsztaty „Tworzymy z Kulturą - sztuka, natura i design w Twoim domu”!

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu zaprasza na wyjątkowe wydarzenie, gdzie przestrzeń domowa i jej wystrój łączyć się będzie ze sztuką i naturą. Pod hasłem „Tworzymy z Kulturą – sztuka, natura i design w Twoim domu” w dniach 19-20 marca odbędą się warsztaty i prelekcje, które rozwiną umiejętności w zakresie aranżacji wnętrz.

Podczas dwudniowych warsztatów i wykładów, uczestnicy będą mieli okazję nie tylko zdobyć wiedzę o najnowszych trendach w designie, ale także nauczyć się, jak w harmonijny sposób łączyć sztukę i ekologię w swoich wnętrzach. Oto niektóre z tematów, które zostaną poruszone:

1. Warsztaty Design Thinking i Mood Board

Dowiesz się, jak proces tworzenia wnętrz może stać się inspirującą podróżą od pomysłu do realizacji. Warsztaty będą świetną okazją do nauki metod projektowania przestrzeni.

2. „Biolifia w Designie”

Jak stworzyć przestrzeń w pełnej zgodzie z naturą? Na tych zajęciach odkryjesz, jak zbudować dom, który będzie w harmonii z otaczającym środowiskiem, a zarazem będzie pełen stylu i komfortu.

3. „Zielona Rewolucja we Wnętrzach”

To wykład na temat ekologicznych materiałów i oszczędności energii, który pomoże Ci urządzić wnętrze w sposób przyjazny dla planety i portfela.

4. „Tanie Urządzanie”

Poznasz sposoby na stylową aranżację przestrzeni bez konieczności wydawania dużych sum. Dowiesz się, jak urządzić wnętrze, które będzie zarówno piękne, jak i ekonomiczne.

5. Warsztaty Upcyklingowe

Stare meble mogą zyskać drugie życie! Na tych warsztatach nauczysz się, jak nadać nowy charakter przedmiotom, które pozornie już się zużyły. Upcykling to świetny sposób na stworzenie oryginalnych elementów wystroju.

6. Warsztaty Makramy

Styl boho wciąż cieszy się ogromną popularnością. Warsztaty makramy to doskonała okazja, by stworzyć własne dekoracje, które będą unikalnym akcentem w Twoim domu.

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

To wydarzenie to doskonała okazja, aby połączyć pasję do sztuki z troską o środowisko. Poznasz najnowsze technologie w projektowaniu wnętrz, nauczysz się o materiałach przyjaznych naturze i stworzysz przestrzeń, która będzie funkcjonalna i pełna charakteru. Dodatkowo, spotkanie z innymi pasjonatami designu może stanowić inspirację do nowych pomysłów i kreatywnych rozwiązań w Twoim domu.

Szczegóły wydarzenia:

• Data: 19-20 marca 2025

• Miejsce: Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Elbląg

• Zapisy: marta.derlukiewicz@swiatowid.elblag.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie czekaj! Zapisz się już teraz, by zagwarantować sobie miejsce na tym unikalnym wydarzeniu.

Przyjdź i twórz z nami kulturę, sztukę i harmonię w Twoim wnętrzu! Wydarzenie jest bezpłatne.