Zapraszamy na III Wielki Test Wiedzy o Elblągu!

60 pytań i nagrody o łącznej wartości 8 tysięcy złotych czekają na uczestników III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu. Zapraszamy do udziału wszystkich, którzy chcą się wykazać swoją wiedzą i miło spędzić w jeden z październikowych wieczorów. Zapisz się i wygraj!

III Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbędzie się w środę, 20 października o godz. 18 w dużej sali kina Światowid. Będzie mogło wziąć w nim udział 300 osób (chyba że władze państwowe wprowadzą obostrzenia dotyczące wypełniania kin). Zapisy do udziału właśnie ruszyły, można się zgłaszać mailowo pod adresem wielkitest@portel.pl lub telefonicznie pod nr 55 235 39 76 (pn-pt. w godz. 9-16) do 19 października lub do wykorzystania limitu 300 miejsc. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który ułatwi kontakt.

Uczestnicy III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu zmierzą się z 60 pytaniami, na które będą musieli odpowiedzieć w ciągu 45 minut. Każde z pytań będzie miało cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna będzie prawidłowa. O co będziemy pytać? Dosłownie o wszystko – historię miasta, jego gospodarkę, sprawy społeczne, komunikację, sport, kulturę i wiele innych dziedzin. Test po będzie udostępniony także na portEl.pl, a internauci będą mieli 20 minut na przejście testu i pochwalenie się swoim wynikiem na Facebooku. Najlepszy internauta otrzyma w nagrodę 1000 zł.

O co walczą uczestnicy Wielkiego Testu? Nie tylko o chwilę sławy, ale także o konkretne nagrody. Zwycięzca Wielkiego Testu otrzyma laptop o wartości 3 tys. zł (ufundowany przez prezydenta Elbląga), zdobywca drugiego miejsca tablet z zestawem słuchawkowym o wartości 2000 zł (ufundowany przez marszałka województwa), a laureat trzeciego miejsca – smartfon o wartości 1000 zł ufundowany przez Radę Miejską w Elblągu. Dla osób, które zajmą miejsca od 1 do 10 przewidzieliśmy także po voucherze o wartości 100 zł każdy.

Organizatorami I Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl oraz Centrum Spotkań Europejskich Światowid. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: prezydent Elbląga Witold Wróblewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Antoni Czyżyk.

Sponsorami III Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu są firmy: Delta, OPEGiEKA oraz Schmid Energy Solutions.

Regulamin III Wielkiego Testu o Elblągu