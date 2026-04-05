Zasiej, pielęgnuj, a potem ciesz się plonami

Na Modrzewinie, przy nowej siedzibie Banku Żywności, powstał ogród społeczny. To miejsce dostępne dla wszystkich Elblążan, służące uprawie warzyw i kwiatów, spotkaniom i integracji, wypełnione działaniami edukacyjnymi, czy wydarzeniami kulturalnymi.

Bank Żywności przeprowadził się na Modrzewinę, nowy adres to Eugeniusza Kwiatkowskiego 13. O tych zmianach pisaliśmy już na naszych łamach. Przy nowej siedzibie instytucja utworzyła ogród społeczny i zaprasza Elblążan do korzystania z niego. W skrzyniach uprawowych można zasadzić coś samodzielnie, potem pielęgnować, a gdy dojrzeje zjeść. Już w ubiegłym roku Bank Żywności organizował w ogrodzie spotkania dla elbląskich seniorów z warsztatami kulinarnymi i lekcjami zdrowego odżywiania. W tym roku planuje lekcje przyrody dla najmłodszych.

Altana w ogrodzie społecznym, fot. Anna Dembińska

- Gotowych jest już 12 grządek w skrzyniach pod uprawy. Można zasiać, pielęgnować, a potem cieszyć się plonami. Zapraszamy – zachęca Teresa Bocheńska, prezes Banku Żywności w Elblągu.

W ogrodzie jest też wydzielona strefa wypoczynku, więc jeśli nie chcemy zająć się uprawą grządek, możemy przyjść i po prostu odpocząć w zielonym otoczeniu.

Przy tej okazji Bank Żywności przypomina również, że żywność, która zostanie nam po Wielkanocy możemy przynieść do elbląskich jadłodzielni, by mogły z niej skorzystać osoby potrzebujące. Jedna znajduje się przy ul. Związku Jaszczurczego 17 (tzw. hotelowiec), druga przy ul. Winnej (obok jadłodajni Elblążanka).