- Przygotowane są piaskarko-solarki, piaskarki z pługiem śnieżnym oraz inny, niezbędny sprzęt. Żadnego zaskoczenia drogowców nie będzie. Myślę, że „Akcja zima”, tak jak co roku, będzie przebiegała bez większych problemów - zapewniał Marek Pawlikowski, dyrektor Departamentu Zarządu Dróg, podczas wtorkowego (29 października) posiedzenia miejskiej komisji zdrowia, bezpieczeństwa i spraw społecznych.

W tym sezonie zimowym utrzymaniem dróg zajmie się Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, czyli spółka miejska, a umowa z nią obejmie również tereny administrowane przez Zarząd Budynków Komunalnych.

Spółka ma tej zimy dbać o przejezdność 220 km jezdni i około 20 procent wszystkich chodników, które znajdują się przy drogach publicznych. Odśnieżanie pozostałej części chodników to zadania właścicieli i zarządów nieruchomości do nich przyległych.

EPGK zajmie się również zimowym sprzątaniem i odśnieżaniem 286 przystanków tramwajowych i autobusowych. Około połowa z tych 220 km jezdni zaliczana jest do pierwszej kategorii odśnieżania, czyli musi zostać odśnieżona do 3 godzin od momentu ustania opadów śniegu i 2 godzin od wystąpienia zjawisk powodujących śliskość, czyli na przykład gołoledzi. 58 km jezdni należy do tzw. drugiej kategorii odśnieżania i tutaj służby mają na ich uprzątniecie już 6 godzin. Jezdnie zaliczone do trzeciej kategorii odśnieżane są interwencyjnie, czyli po prostu w razie potrzeby.

- Akcja zima rusza 1 listopada. Żadnego zaskoczenia drogowców nie będzie. Mamy przygotowane piaskarko-solarki, piaskarki z pługiem śnieżnym oraz inny sprzęt. Wczoraj była kontrola mojego departamentu w tym zakresie. Są zabezpieczone sól, piasek, solanka. Myślę, że akcja, tak jak co roku, będzie przebiegała bez większych problemów – zapewniał radnych dyrektor Marek Pawlikowski.

EPGK, zgodnie z umową, musi zapewnić odpowiednie minimum sprzętu i środków do realizacji akcji zima i, jak się dowiadujemy z materiałów przygotowanych na posiedzenie dzisiejszej komisji, są to: 8 piaskarko-solarek z pługiem śnieżnym, 7 pojazdów z pługiem śnieżnym, 10 pojazdów z pługiem oraz ładowarki, samochody samowyładowcze oraz dostawcze, do tego 2300 ton soli drogowej, 3200 ton piasku, 50 ton mieszanki piasku i środków chemicznych oraz 3000 litrów solanki.

Przy ul. Szańcowej 1 w Elblągu EPGK ma prowadzić punkt informacyjny, w którym mieszkańcy będą mogli zgłaszać informacje o oblodzeniu, opadach i konieczności odśnieżania ulic i chodników. Numer telefonu podamy, jak będzie już znany.

Jak czytamy w materiałach Departamentu Zarządu Dróg, o przydziale danej ulicy do jednej z trzech kategorii odśnieżania decyduje jej znaczenie komunikacyjne. Wykaz skategoryzowanych ulic jest zamieszczany na stronie EPPG.

Na zimowe utrzymanie dróg i chodników Urząd Miejskie w Elblągu planuje przeznaczyć w tym sezonie około 8 mln zł.