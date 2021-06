Zaszczep się podczas Dni Elbląga!

Przyjdź na Dni Elbląga, a przy okazji zadbaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych. Skorzystaj ze szczepienia przeciw COVID – 19. W najbliższą sobotę - 26 czerwca w Ratuszu Staromiejskim przy ul. Stary Rynek 25 w sali 100 - będą odbywały się szczepienia jednodawkowym preparatem firmy Johnson&Johnson. Szczepienia odbywać się będą od godz. 9 do godz. 21.

- Postanowiliśmy wykorzystać święto naszego miasta nie tylko do wspólnej zabawy, ale również do zachęcenia elblążan do szczepień. Dostępnych będzie ok. 300 szczepionek firmy Johnson&Johnson. Nie trzeba rejestracji i innych formalności. Decyduje kolejność zgłoszeń – zaznacza Michał Missan, wiceprezydent Elbląga.

Osoby chętne do zaczepienia muszą jedynie przyjść z dokumentem tożsamości i przed szczepieniem wypełnić formularz. Po przyjęciu szczepionki każdy od ręki otrzyma unijny certyfikat COVID. Serdecznie zachęcamy do skorzystania!