Zawody pływackie dla dorosłych Dolinka Swim Challenge

Już niebawem, a dokładnie 10 marca w Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, wystartują pierwsze zawody pływackie dla amatorów. Zapraszamy wszystkich miłośników pływania, którzy pragną przeżyć niezapomnianą przygodę i poczuć smak rywalizacji podczas Dolinka Swim Challenge. Trwają zapisy.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji po raz pierwszy zaprasza na pływackie zawody w CRW Dolinka. Będzie to wyjątkowa okazja dla pasjonatów pływania, aby zmierzyć się na dystansach 50 i 100 metrów w różnych stylach. Elektroniczny pomiar czasu, przyjazna atmosfera i możliwość zdobycia medali sprawią, że te zawody staną się niezapomnianym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Plan zawodów obejmuje 50-metrowe wyścigi w stylach dowolnym, klasycznym i grzbietowym z podziałem na kategorie wiekowe: A: 18-24 lat, B: 25-29 lat, C: 30-34 lat, D: 35-39 lat, E: 40-44 lat, F: 45-49 lat, G: 50-54 lat, H: 55-59 lat, I: 60-64 lat, J: 65+, a także 100-metrowy wyścig w stylu dowolnym otwarty dla wszystkich. Podczas zawodów wszystkie czasy będą mierzone elektronicznie, gwarantując uczestnikom precyzyjne wyniki. Ponadto, za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej przewidziane są medale i dyplomy, które zostaną wręczone podczas uroczystej ceremonii po zakończeniu zawodów.

W zawodach mogą wziąć udział osoby w wieku od 18 lat, które nie posiadają czynnej licencji Polskiego Związku Pływackiego (PZP). Każdy uczestnik może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach, co pozwala na szeroką i różnorodną rywalizację. Więcej szczegółów w regulaminie zawodów.

Zapisy

Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są poprzez formularz Google, w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca (czwartek). Ponadto każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 30 złotych. Wpłaty należy dokonać poprzez przelew na konto MOSIR Elbląg w Banku PKO BP SA (numer konta: 06 1020 1752 0000 0702 0231 1603) nie później niż do 7 marca.