Zderzenie aut na drodze 503

Dzisiaj (4 lipca) około godziny 9 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na drodze 503 między Tolkmickiem a Pogrodziem. Obaj kierowcy wyszli cało z tej groźnie wyglądającej kolizji. Zobacz zdjęcia.

Do zdarzenia doszło na drodze 503. Jak poinformował nas oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblagu nadkom. Krzysztof Nowacki, kierowcy volkswagena transportera i audi a4 jechali w kierunku Pogrodzia. Kierujący volkswagenem skręcał w lewo w kierunku Chojnowa. W tym czasie był jednak wyprzedzany przez audi co doprowadziło do zderzenia pojazdów. To kierowca volkswagena został uznany przez policję winnym i ukarany mandatem w wysokości 1100 zł i 6 pkt. karnymi. Kierujący pojazdami byli trzeźwi, nikomu nic się nie stało.