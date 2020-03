Zderzenie mercedesa z tramwajem na rondzie Solidarności

Dziś (18 marca) przed godz. 9 na rondzie Solidarności doszło do zderzenia osobowego mercedesa z tramwajem. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 29-letniej kobiecie kierującej mercedesem. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ruch tramwajów może być wstrzymany na kilka godzin. Zobacz więcej zdjęć.

- 29-letnia kierująca mercedesem wjeżdżając na przejazd tramwajowy przy rondzie Solidarności nie ustąpiła pierwszeństwa nadjeżdżającemu z prawej strony tramwajowi. Wjechała, kiedy sygnalizator zakazywał wjazdu na skrzyżowanie. Doszło do zderzenia bocznego, na szczęście nikomu się nic nie stało. Kierująca mercedesem jechała sama, była trzeźwa. Skierujemy wniosek do sądu o ukaranie kobiety – mówi sierż. szt. Maciej Krztoń z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu.

Na czas pracy służb ratowniczych wewnętrzny pas ronda był zablokowany, mimo to ruch samochodów odbywał się dość płynnie. Natomiast kilka godzin mogą potrwać utrudnienia w ruchu tramwajów, który obecnie jest wstrzymany na tej trasie.