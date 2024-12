Zderzenie na Mazurskiej

Fot. KMP Elbląg

We wtorek, 31 grudnia, ok. Godz. 13, na ul. Mazurskiej, na wysokości jednostki wojskowej, doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Jedna osoba trafiła do szpitala.

- 59-letnia kobieta kierującą osobową hondą z nieznanych przyczyn zjechała ze swojego pasa ruchu i zderzyła się z jadącym z naprzeciwka citroenem - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. 59-latka została przewieziona do szpitala na badania. Kierowcy obu samochodów byli trzeźwi. Ruch w miejscu zdarzenia był utrudniony na czas pracy służb. Policja kierowała samochody objazdem, wykorzystując w tym celu rampę kolejową.

msob