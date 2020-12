Zderzenie renault z bmw pod szkołą muzyczną (aktualizacja)

Dziś (13 grudnia) około godz. 10.20 na skrzyżowaniu ul. Traugutta z ul. Grota-Roweckiego doszło do kolizji renault z bmw. 89-latka kierująca renault została zabrana do szpitala. Przez około godzinę ruch na skrzyżowaniu odbywał się z utrudnieniami. Zobacz zdjęcia.

Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 89-letnia kobieta kierująca renault jadąc od ul. Nitschmanna wjechała na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Renault zostało uderzone w prawy bok, przez 39-letniego mężczyznę kierującego bmw, który jechał w kierunku ul. 12-go Lutego.

Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych musieli rozciąć drzwi renault, by wydostać z auta poszkodowaną 89-latkę. Kobieta z raną głowy trafiła pod opiekę ratowników pogotowia, którzy zabrali ją do szpitala.

Całe zdarzenie zarejestrowała jedna z kamer monitoringu, co pomoże policjantom w ustaleniu dokładanych okoliczności zdarzenia.



Aktualizacja z godz. 14.30

- Policjanci sprawdzili nagranie z monitoringu i okazało się, że nagranie znacząco różni się od relacji zdarzenia kierowcy bmw. To 39-latek kierujący bmw wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, a 89-latka jadąca renault miał światło zielone. Z uwagi na obrażenia jakich doznała 89-latka, zdarzenie zakwalifikowano jako wypadek. Policjanci zatrzymali prawo jazdy kierowcy bmw – mówi Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.