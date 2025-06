Zderzenie trzech aut na Dąbka

Fot. KM PSP Elbląg

Dzisiaj (12 czerwca) ok. godz. 7 w okolicy skrzyżowania ul. Płk. Dąbka i Niepodległości doszło do zderzenia trzech aut osobowych. Dwie kobiety w wieku 27 i 45 lat zostały zabrane do szpitala.

- Ruch w kierunku al. Odrodzenia jest utrudniony. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego ora strażacy - informuje Komenda Miejska Policji w Elblągu.

Red.