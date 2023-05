Zderzenie z motocyklem na Ogólnej

W niedzielę (14 maja), około godziny 20, służby otrzymały informację o zderzeniu samochodu osobowego z motocyklem na ulicy Ogólnej. Poszkodowany jest kierujący jednośladem.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Ogólnej z ulicą Marii Konopnickiej. Kierujący czarnym Oplem jechał ulicą Ogólną od strony ulicy Fromborskiej. Podczas manewru skrętu w lewo w ulicę Konopnickiej, kierowca opla nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu prawidłowo z naprzeciwka motocykliście. Doszło do zderzenia pojazdów. Kierujący motocyklem doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala.

Kierujący osobówką był trzeźwy. Zdarzenie zostanie prawdopodobnie zakwalifikowane jako wypadek i sprawa będzie miała ciąg dalszy w sądzie. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 22.