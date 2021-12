Zdrowych i cudownych świąt Bożego Narodzenia!

Drodzy Czytelnicy, z okazji świąt Bożego Narodzenia przygotowaliśmy dla Was coroczny świąteczny film i życzenia, które – mamy nadzieję – nie tylko wprowadzą Was w pogodny nastrój, ale po prostu się spełnią.

„Coś jest w świętach Bożego Narodzenia, co raz po raz każe zajrzeć nam w głąb siebie, w nasze wspomnienia i pragnienia, w naszą dziecięcą duszę. Ona wciąż jeszcze otwiera szeroko oczy ze zdumienia, stojąc przed tajemniczymi drzwiami, za którymi czeka cud. Szeleszczący papier, szeptane słowa, płonące świece, ozdobione okna, zapach cynamonu i goździków, życzenia napisane na karteczce lub wypowiedziane prosto do nieba, w nadziei, że może się spełnią – Boże Narodzenie, czy się tego chce, czy się nie chce, budzi to wieczne pragnienie cudowności. A cudowność ta nie jest niczym, co można by zdobyć lub zatrzymać, do nikogo nie należy, ale co roku się pojawia, jak coś, co dostaje się w prezencie.”

Nicolas Barreau "Sekretne składniki miłości"

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Czytelnikom portEl.pl, by Wasze pragnienia i życzenia się spełniły, a ich efekty pozostały z Wami i Waszymi bliskimi na zawsze. Zdrowych, wesołych i rodzinnych Świąt!

Wydawca i Redakcja portEl.pl