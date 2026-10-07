Żeglarska zyska nową nawierzchnię

8 października od godzin porannych rozpocznie się remont ul. Żeglarskiej, na odcinku od Owocowej do Cichej. Drogowcy apelują do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.

Drogowcy sfrezują istniejącą nawierzchnię oraz ułożą nową warstwę ścieralną z masy bitumicznej. W związku z prowadzonymi robotami już od godzin rannych należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym na remontowanym odcinku. Aby prace mogły przebiegać sprawnie i możliwie szybko, zwracamy się z prośbą do kierowców o nieparkowanie pojazdów na ul. Żeglarskiej na odcinku objętym remontem oraz o niepozostawianie tam samochodów. Kierowców i pieszych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz o stosowanie się do zmian w organizacji ruchu drogowego.