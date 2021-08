Zerwana trakcja tramwajowa

fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

Zerwana trakcja w al. Grunwaldzkiej i brak możliwości dojazdu do pętli Druska - od ok. 12:20 do odwołania objazdy na liniach tramwajowych nr 1, 2 i 4.

Linia nr 1 - trasa okrężna (w obydwu kierunkach) Ogólna, Dąbka, Obrońców Pokoju, Browarna, Plac Słowiański, 1 Maja, Grota - Roweckiego, 12 Lutego, Dąbka, Ogólna; Linia nr 2 - dojazd do pętli Saperów; Linia nr 4 - trasa okrężna (w obydwu kierunkach): Ogólna, Dąbka, 12 Lutego, Grota - Roweckiego, 1 Maja, Plac Słowiański Browarna, Obrońców Pokoju, Dąbka, Ogólna. Utrudnienia obowiązują do odwołania.

oprac. SM