Zielona fala, Wschodnia i inne drogowe inwestycje

Czy elblążanie doczekają się zielonej fali na głównych ulicach Elbląga? Co dalej z ulicą Wschodnią i innymi drogowymi inwestycjami? Przejrzeliśmy najnowszy raport Zarządu Dróg z przygotowań i realizacji kluczowych projektów w Elblągu. Zobacz zdjęcia z rozpoczętej właśnie przebudowy torowiska koło targowiska miejskiego.

Na liście inwestycji drogowych, na które są wydawane pieniądze z tegorocznego budżetu miasta, jest 16 pozycji. Część z nich się rozpoczęła lub wkrótce się rozpocznie, część jest jeszcze na etapie projektowania. Wybraliśmy naszym zdaniem najciekawsze projekty.

Torowiska

W poniedziałek, o czym już informowaliśmy, rozpoczęła się przebudowa torowiska na skrzyżowaniu płk. Dąbka z al. Piłsudskiego, obowiązują objazdy. Ma się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Co z resztą torowisk zaplanowanych do przebudowy?

- Opracowano dokumentacje projektowe i uzyskano zgody realizacyjne dla przebudowy odcinków linii tramwajowych w ciągu 1 Maja, al. Grunwaldzkiej (od 3 Maja do Polnej), torów odstawczych na obszarze zajezdni przy ul. Browarnej. Trwa postępowanie dotyczące przyjęcia zgłoszenia robót dla odcinka w ciągu ul. 3 Maja oraz prace projektowe w zakresie przebudowy odcinka trakcyjnego dla al. Grunwaldzkiej od ul. Komeńskiego do ul. Druskiej – informuje Zarząd Dróg.

Cały projekt przebudowy torowisk łącznie z zakupem 10 nowych tramwajów (umowa z dostawcą zostanie wkrótce podpisana) opiewa na kwotę ponad 186 mln złotych i ma być zrealizowany do końca 2028 roku. Nowe tramwaje mają dotrzeć do Elbląga w 2027 roku.

Przebudowa 13. Pułku

Prace związane z przebudową ul. 13 Pułku Przeciwlotniczego idą zgodnie z planem i mają się zakończyć do 31 grudnia tego roku. Za 6 mln złotych ulica zostanie poszerzona do dwukierunkowej, a na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki powstanie rondo.

Budowa ul. Wschodniej

Na pierwszy przetarg w sprawie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka ul. Wschodniej, która ma biec do ul. Sybiraków nie wpłynęła żadna oferta. - Aktualnie prowadzona jest analiza w zakresie wprowadzenia zmian do dokumentacji przetargowej, w tym założeń i zakresu wykonania dokumentacji projektowej, które po skonsultowaniu i zatwierdzeniu umożliwią w najbliższym czasie ogłoszenie nowego postępowania przetargowego – informuje w swoim sprawozdaniu Zarząd Dróg.

Ze słów Katarzyny Wiśniewskiej, wiceprezydenta Elbląga wynika, że władze miasta nie chcą się w tej sprawie spieszyć. – Wstrzymaliśmy ogłoszenie nowego przetargu. Pan prezydent prowadzi rozmowy dotyczące koncepcji przebiegu ul. Wschodniej z różnymi środowiskami. Nie chcemy tutaj pośpiechu, więc prosimy o cierpliwość jeśli chodzi o decyzję prezydenta – mówił Katarzyna Wiśniewska podczas ostatniego posiedzenia komisji gospodarki miasta i klimatu.

Na razie na dokończenie ul. Wschodniej w budżecie miasta jest zaplanowane 500 tys. złotych, z przeznaczeniem właśnie na dokumentację.

Zielona fala

Władze miasta chcą przebudować sygnalizację świetlną w ciągu ul. Płk. Dąbka, 12 Lutego, Hetmańskiej i Grota Roweckiego, by powstała tu zielona fala. Koszt? 1 mln 850 tys. zł. W tym roku zabezpieczono 250 tys. zł na opracowanie dokumentacji (ogłoszono już przetarg) i podłączenie miejskiej sieci światłowodowej do sterowników sygnalizacji świetlnych. - Zakres prac projektowych obejmuje podłączenie sygnalizacji świetlnych do miejskiej sieci szerokopasmowej, dostosowanie do pracy w koordynacji wraz z niezbędną modernizacją urządzeń sygnalizacji – informuje Zarząd Dróg. Zielona fala ma być gotowa do końca 2027 roku.

Przebudowa mostu Wyszyńskiego

Ma kosztować ponad 6 mln złotych, w tym roku w budżecie Elbląga zaplanowano na ten cel ponad 1,7 mln zł. Przebudowa jest konieczna, bo most nie spełnia już warunków technicznych dla tego rodzaju budowli. - Zadanie obejmuje wzmocnienie ustroju nośnego oraz przebudowę i remont elementów konstrukcyjnych i wyposażenia obiektu. W trakcie przygotowania są dokumenty do ogłoszenia przetargów na nadzór inwestorski i wykonanie robót budowlanych – informuje Zarząd Dróg.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na trzeci kwartał 2025 roku.

Portowa i dojazd do portu

W trzecim kwartale 2025 roku ma się rozpocząć przebudowa ul. Portowej, która potrwa do końca 2026 roku. Pod koniec kwietnia samorząd złożył do wojewody pomorskiego wniosek o pozwolenie na budowę. Inwestycja ma kosztować ponad 17 mln zł, z czego prawie 4 mln mają być wydane w tym roku.

Trwają też prace koncepcyjne związane z poprawą dojazdu do portu od strony ul. Radomskiej. Na ten cel w tym roku przeznaczono kwotę 300 tys. złotych. Radni PiS na posiedzeniu komisji gospodarki i klimatu chcieli się dowiedzieć, jakie warianty są brane pod uwagę, szczególnie w związku z planami nowego mostu przez rzekę. Co ciekawe, radni PO w głosowaniu odrzucili formalny wniosek Piotra Opaczewskiego w tej sprawie i radni, a także media – tej wiedzy na razie nie otrzymają.

Parkingi i przebudowy

Pozostałe drogowe inwestycje to między innymi kończąca się przebudowa odcinka al. Grunwaldzkiej i łącznika z Pasłęcką (koszt prawie 3,5 mln zł) czy kończąca się budowa kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w ciągu al. Grunwaldzkiej (2,5 mln zł). W tym roku ma się też rozpocząć przebudowa ul. Daszyńskiego (na odcinku od ul. Próchnika do Donimirskich) , budowa kolejnych miejsc parkingowych przy al. Agrykola czy przy ul. Dąbrowskiego. Trzy ostatnie inwestycje ma na zlecenie miasta realizować Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

4 miliony więcej na remonty

Na koniec dodajmy, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej prezydent Michał Missan zaproponował przeznaczenie dodatkowych pieniędzy - 4 mln złotych - na remonty kolejnych ulic, m.in. Szkolnej, Struga, Rzepakowej (na odcinku od ul. Mazurskiej do Łubinowej), Zacisze (na odcinku od ul. Winnej do budynku Urzędu Marszałkowskiego). Dodatkowe środki to część VAT-u (w sumie 16 mln zł), jaki samorząd odzyskał w związku z budową kąpieliska przy ul. Spacerowej.