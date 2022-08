Zielone zakątki okolic Pruszcza (Na spacer z portEl.pl, odc. 16)

Kiedy jechałam zwiedzać Faktorię w Pruszczu, od razu rzuciło mi się w oczy, że w okolicy jest sporo terenów zielonych. Często wtedy odpalam mapę na telefonie i szukam w pobliżu, co jeszcze warto zobaczyć. I nawet jeśli w ten dzień akurat nie mam czasu, to robię sobie listę na kolejne wypady. I tak trochę z przypadku, trochę z ciekawości trafiłam na zielone podworskie tereny.

Park w Wojanowie - historia sekretnego tunelu

Pierwszym miejscem, które odwiedziłam, był park w Wojanowie. W 2019 roku ten teren przeszedł gruntowną rewitalizację. Niegdyś stał tu piękny dworek, z którego niestety nic się nie zachowało. Wielu miłośników historii uważa, że ten kompleks był połączony tunelem z niedalekim dworem w Będzieszynie. Inne teorie mówią, że można się nim było dostać aż do zamku w Grabinach, który był oddalony o ok. 12 km.

Teren samego parku to ponad 9 hektarów, a na szczególną uwagę zasługuje miejscowa roślinność. Został zaprojektowany w stylu romantycznym w XVIII wieku. Atrakcyjności dodaje nieco zróżnicowany teren, choć przyznam, że ciężko mi sobie wyobrazić stojący tu kiedyś dwór. Na tablicach rozmieszczonych w parku można jednak zobaczyć, jak niegdyś wyglądał.

Alejki wiją się między trzema naturalnymi zbiornikami wodnymi, a wiele okazów drzew, jakie tu można spotkać, ma ponad 200 lat. Na kamieniach w różnych miejscach są umieszczone tabliczki z QR kodami, a po ich zeskanowaniu można się dowiedzieć więcej na temat poszczególnych drzewostanów.

Przez park prowadzą alejki, ale jest też mała scena, gdzie odbywają się wydarzenia na świeżym powietrzu. Po drugiej stronie parku jest plac zabaw dla dzieci i wiaty, gdzie można urządzić piknik.

Park w Będzieszynie

Nieco ponad kilometr od tego miejsca, znajduje się jeszcze jeden park podworski w Będzieszynie. Jego rewitalizacja przebiegała równolegle do tego w Wojanowie. Ten jest jednak o wiele mniejszy, ale przyjemnie spaceruje się nad brzegiem stawu, w cieniu drzew. Tu też znajdziemy QR kody, które przybliżają florę parku.

Dojazd z Elbląga do Wojanowa zajmuje ok. 45 minut. Warto zostawić samochód na parkingu i do drugiego parku wybrać się spacerem.

Aleksandra Niziołek

"Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami.

Zapraszamy też do śledzenia bloga pani Aleksandry http://poprostutuiteraz.pl/