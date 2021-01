Złomowisko PL „kręciło się” w Elblągu

Złomowisko PL to serial telewizyjny Discovery Channel, o którego popularności świadczy między innymi liczba wyemitowanych sezonów i wysoka oglądalność. Jeden z przyszłych odcinków programu będzie się rozgrywał w Elblągu. Zobacz zdjęcia z planu.

„Choć zbieranie złomu to bardzo niebezpieczna profesja, to ludzie o stalowych nerwach gruz zamieniają w złoto. Zapraszamy na spotkanie z facetami, którzy na co dzień w trudzie i pocie pracują na złomowiskach w całej Polsce” - brzmi opis na stronie programu. Ekipa Złomowiska odwiedziła niedawno działkę przy Częstochowskiej 17 w Elblągu.

- Sprzedajemy tę działkę, to prawie 2 ha pod inwestycje – mówi Michał Jarkowski z firmy Level Nieruchomości, którą prowadzi wraz ze swoim bratem Łukaszem. - Jest tutaj stary obiekt mieszkalny, piec, który ekipa będzie wycinać palnikami, oprócz tego są szklarnie i inne dziwne elementy. Mamy tu jeszcze spore pobojowisko i skupiska złomu w różnych miejscach – tłumaczy wizytę Złomowiska PL na wystawionym na sprzedaż terenie.

- Jak to wszystko wygląda? Oni przyjeżdżają, otwieramy im bramę, wchodzą na teren z kamerami i zaczynają zbieranie – mówi Michał Jarkowski.

Ekipa Złomowiska PL dołączyła do nas krótko po tej rozmowie. Zanim przystąpili do pracy, nie obyło się bez rozmów i... oglądania aut, bo Michał Jarkowski przyjechał na spotkanie charakterystycznym, odnowionym trabantem, którego złomem z pewnością nazwać nie można.

- Super, tu masz te plastiki eleganckie, to ci nie zniszczeje – ocenił ktoś kultowy samochód.

- Panowie, to za chwilę zaczynamy, dobra? - ponaglał nieco jeden z członków ekipy telewizyjnej.

Po kilku wstępnych ustaleniach i dopaleniu papierosów ekipa Złomowiska PL podjechała na Częstochowską 17 już w towarzystwie kamer i wznoszącego się nad terenem drona, czemu z daleka przyglądali się też nieliczni mieszkańcy Elbląga.

„To trzeba będzie przyciąć, wejdę na chwilę za to zabudowanie i coś sprawdzę, a co tam jest z tyłu, szklarnie?” - takie i inne rozmowy prowadziła badająca teren ekipa Mariusza „Lucyfera” Potaczały.

- Zaczniemy od obejrzenia towaru, który mamy do zabrania. My wchodzimy na teren, robimy swoje, ekipa z kamerami to nagrywa – mówił Mariusz „Lucyfer” przed rozpoczęciem pracy.

Czy bohaterowie Złomowiska PL wiedzą wcześniej, czego mogą się spodziewać w kolejnym odwiedzanym miejscu, realizują jakiś konkretny scenariusz?

- Nie ma żadnej ustawki, znaleźliśmy się z agencją nieruchomości i ustaliliśmy, że możemy zebrać złom w ramach programu, z kamerami – zaznacza szef ekipy. - Ja w tej chwili jeszcze nie wiem, po co dokładnie tu przyjechałem. Wzięliśmy ze sobą więcej odpowiedniego sprzętu, bo wiemy, że będzie jeszcze coś do pocięcia, ale też nie wiem jeszcze, co konkretnie.

Czy wykonywanie pracy pod czujnym okiem kamer jest trudne?

- Na początku to była tragedia, ale teraz już nie zwracam na to uwagi – przyznaje Mariusz „Lucyfer”. - Dziś już nawet nie umiem powiedzieć, ile mamy za sobą nagrań, jesteśmy w programie od ósmego sezonu. W tej okolicy znam każdą ścieżkę. My znamy te miejsca i pracujemy w nich na co dzień – podkreśla. Dla niego i jego ekipy ta praca to codzienność, od czasu do czasu w tej codzienności są obecne kamery.

Na koniec zaznaczmy, że widzowie Złomowiska PL mogą się już cieszyć 11 sezonami tej produkcji. A elbląski odcinek będzie wyemitowany w kwietniu na Discovery Channel.