W wieku 73 lat zmarł Czesław Dębski, wieloletni dyrektor elbląskiego browaru i kandydat na prezydenta Elbląga w 2002 roku. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 25 lipca.

Czesław Dębski urodził się 11 listopada 1946 roku w miejscowości Zarszyn na pograniczu Bieszczad i Beskidu Niskiego. W 1970 roku ukończył Wydział Technologii Fermentacji na Politechnice Łódzkiej i rozpoczął pracę w elbląskim browarze. Już dwa lata później został dyrektorem browaru w Braniewie, a w 1980 r. - naczelnym dyrektorem Zakładów Piwowarskich w Elblągu – był wówczas najmłodszym dyrektorem tak dużej firmy w branży piwowarskiej w Polsce.

W 1991 roku po prywatyzacji elbląskiego browaru został dyrektorem generalnym polsko-australijskiej spółki Elbrewery Co Ltd z siedzibą w Elblągu. Za jego czasów elbląski browar wysunął się na pierwsze miejsce w Polsce pod względem jakości i ilości produkowanego piwa i był jedną z najnowocześniejszych firm w Polsce. W browar zainwestowano wówczas ok. 200 mln dolarów, a przy jego modernizacji pracowało około 150 głównie lokalnych firm. Kraj podbiła marka EB, mająca bardzo nowoczesny PR i marketing. A sam browar przekazał ponad 30 mln złotych na wspieranie różnego rodzaju instytucji w Elblągu i regionie.

Czesław Dębski zakończył pracę w Elbrwery w 1998 roku, kolejne cztery lata prowadził firmę doradczą z zakresu inwestycji, dystrybucji i marketingu, zasiadał też w radzie nadzorczej „Polskiego Chmielu”, był wiceprezesem firmy Olvit.

W 2002 roku wystartował w pierwszym bezpośrednich wyborach na prezydenta Elbląga z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Centroprawicy „Czas na Elbląg”. Dostał się do drugiej tury, w której wygrał Henryk Słonina.

Czesław Dębski zmarł 18 lipca w wieku 73 lat, o czym powiadomiła naszą redakcję rodzina. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w sobotę 25 lipca o godzinie 9 w kościele parafialnym Świętego Rafała Kalinowskiego w Elblągu (Nad Jarem). Pożegnanie Czesława Dębskiego odbędzie się o godzinie 12.30 w kaplicy na cmentarzu Witomińskim w Gdyni.

- Zamiast kwiatów prosimy o wpłatę na konto Hospicjum Elbląskiego im. dr Aleksandry Gabrysiak prowadzone przez Stowarzyszenie Na Rzecz Hospicjum Elbląskiego (KRS 0000246821, konto Pekao SA 30 1240 1226 1111 0010 0946 0053) lub datek do puszki po mszy świętej – informuje pogrążona w smutku rodzina.