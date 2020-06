Zmiana dowódcy w Braniewie

W obecności dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Mirosława Brysia, odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków dowódcy 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie. Czasowo obowiązki dowódcy przejął zastępca - mjr Adam Książak. Zobacz zdjęcia.

Ppłk Jarosław Kowalski dowodził batalionem od 12 marca 2018 roku, czyli od początku jego formowania. Niewątpliwie dziś żegnamy dowódcę, który zbudował ten batalion od podstaw. Swoją pracą, determinacją i uporem doprowadził do sformowania jednostki, która po dwóch latach funkcjonowania ma ponad 500 żołnierzy i własne koszary. Mogę śmiało powiedzieć, że okres dowodzenia przez pana ppłk. batalionem to czas prezentowania najwyższych umiejętności i wojskowego profesjonalizmu. – powiedział podczas uroczystości dowódca 4W-MBOT płk Mirosław Bryś.

Ppłk Jarosław Kowalski został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe od 15 czerwca. Podsumowując służbę na stanowisku dowódcy 43blp powiedział :

- 2 lata służby to dużo, ale i też niewiele, jeżeli buduje się batalion od początku. Ten okres wystarczył jednak żeby powstał dobrze funkcjonujący batalion lekkiej piechoty obejmujący swoją jurysdykcją powiaty: braniewski, kętrzyński, elbląski, bartoszycki i lidzbarski i mający swoje koszary mieszczące się przy alejach Wojska Polskiego 7 w Braniewie. Cały ten proces tworzenia toczył się równolegle z pozyskiwaniem kadry, sprzętu oraz rekrutacji kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Wszystko to odbywało się w szalonym tempie.

Jeszcze nie osiągnęliśmy pełnej gotowości zadaniowej, a już musieliśmy się sprawdzić w walce z niewidzialnym wrogiem – COVID-19. Realizując zadania wsparcia lokalnej społeczności poprzez wykonywanie wymazów z nosogardzieli od pacjentów, pomiar temperatury w szpitalach, wstępny triaż , wsparcie MOPS i GOPS we wszystkich powiatach w dystrybucji i transporcie żywności , opieka nad żołnierzami AK udowodniliśmy, że słowa naszego motta ” Zawsze Gotowi Zawsze Blisko” przekuliśmy w czyny. Nic jednak nie przyszło łatwo i wymagało dużo wysiłku, zaangażowania i determinacji wielu ludzi, którym dziękuję za wsparcie i okazaną życzliwość. Przekazując obowiązki Dowódcy 43 blp mogę powiedzieć, że nie mam się czym powstydzić, bo 500 żołnierzy, rozbudowane koszary i przygotowana baza szkoleniowa są tego świadectwem.

Odchodząc na inne, wyższe stanowisko służbowe nie zapominam o swoich żołnierzach a 43 batalion lekkiej piechoty na zawsze już pozostawiam w swojej pamięci. - podkreślił ppłk Jarosław Kowalski

W uroczystości wziął udział Starosta Braniewski - Karol Motyka oraz Burmistrz Miasta Braniewa - Tomasz Sielicki. Ze względu na panującą sytuację, przekazanie dowodzenia miało charakter kameralny.