Zmiana organizacji ruchu na Starym Mieście

Departament Kultury i Organizacji Imprez informuje, że w dniach 20-24 sierpnia nastąpią zmiany organizacji ruchu w obrębie Starego Miasta oraz Wyspy Spichrzów w związku z organizacją XIX Elbląskiego Święta Chleba.

Zmiany organizacji ruchu:

od godz. 15.00 dnia 20 sierpnia – do godz. 21.00 dnia 24 sierpnia:

- ulica Wodna od skrzyżowana z ulicą Świętego Ducha do skrzyżowania z ulicą Studzienną zostanie całkowicie wyłączona z ruchu;

- ulica Studzienna stanie się ulicą dwukierunkową

- ulice Mostowa, Rybacka, Bednarska oraz Rzeźnicka zostaną całkowicie wyłączona z ruchu

- ulica Garbary oraz ulica Wieżowa od skrzyżowania z ulicą Murarską staną się ulicami dwukierunkowymi

- ulica Wapienna od skrzyżowania z Bulwarem Zygmunta Augusta stanie się ulicą jednokierunkową z miejscami postojowymi

od godz. 06.00 dnia 23 sierpnia - do godz. 18.00 dnia 23 sierpnia:

- ulica Wybrzeże Gdańskie zostanie całkowicie wyłączona z ruchu.

Wyspa Spichrzów w Elblągu, ul. Warszawska

W związku z organizacją strefy koncertowej:

- 22 sierpnia od godz. 18:00 do ok. godz. 01:30 dnia 23 sierpnia zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów odcinek ul. Warszawskiej tj. od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Nowodworską do miejsca na wysokości mostku przy Młodzieżowym Domu Kultury poprzez odpowiednie oznakowanie tego odcinka, w tym również wystawienie zapór na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Nowodworską i powtórzeniem zapór na skrzyżowaniu z ulicą Tartaczną z możliwością przejazdu dla mieszkańców oraz dostawców i klientów Pubu Specjal.

- 23 sierpnia od godz. 19:00 do ok. godz. 01:30 dnia 24 sierpnia zostanie zamknięty dla ruchu pojazdów odcinek ul. Warszawskiej tj. od skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Nowodworską do miejsca na wysokości mostku przy Młodzieżowym Domu Kultury poprzez odpowiednie oznakowanie tego odcinka, w tym również wystawienie zapór na skrzyżowaniu ulicy Warszawskiej z ulicą Nowodworską i powtórzeniem zapór na skrzyżowaniu z ulicą Tartaczną z możliwością przejazdu dla mieszkańców oraz dostawców i klientów Pubu Specjal.

- zorganizowany zostanie objazd dla pojazdów wjeżdżających od strony ul. Nowodworskiej, tak aby na skrzyżowaniu ul. Nowodworskiej z ul. Warszawską kierowały się w kierunku ul. Radomskiej z uwzględnieniem wcześniejszych tablic informujących o zmianie organizacji ruch;

- zorganizowany zostanie objazd wzdłuż fosy staromiejskiej od ul. Warszawskiej do ul. Grochowskiej / ruch jednostronny dla pojazdów wjeżdżających od str. Mostu Wyszyńskiego, co spowoduje tym samym czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.

Jednocześnie przypominamy, że w celu ułatwienia powrotu po wieczornych koncertach w dniach 22-24 sierpnia zostaną wykonane dodatkowe kursy komunikacją miejską z przystanków zlokalizowanych przy Placu Słowiańskim.

22 sierpnia (piątek)

LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48

kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:11; 00:42

Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:18; 00:43

kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 22:54; 00:09

LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45

23 sierpnia (piątek)

LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 23:48

kierunek pętla Druska (przez Grunwaldzką) - godz. 23:14; 00:42

Linia nr 3 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:25; 00:43

kierunek pętla Saperów (przez Bema) - godz. 23:04; 00:09

LINIE AUTOBUSOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia "O" kierunek pętla Odrodzenia (przez Armii Krajowej, 12 Lutego, Dąbka) - godz. 23:15; 23:55; 00:45

24 sierpnia (niedziela)

LINIE TRAMWAJOWE – PLAC SŁOWIAŃSKI

Linia nr 1 kierunek pętla Ogólna (przez Browarną i Obr. Pokoju) - godz. 22:52