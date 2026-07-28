Zmiany w komunikacji miejskiej na czas imprez sportowych

W związku z organizacją imprez sportowych Mistrzostwa Europy w Triathlonie oraz Garmin Triathlon Tour Elbląg, w dniach 31 lipca - 2 sierpnia wprowadzone zostaną następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:

31.07 (piątek) w godzinach od 6:15 do 21:00 i 1.08 (sobota) w godzinach od 8:00 do 15:00

Linia nr 1 i 3

Trasa zmieniona na dwukierunkową: Ogólna – Obrońców Pokoju - zajezdnia TE (ul. Browarna).

Linia nr 10

W obu kierunkach objazd przez ul. Grunwaldzką – Hetmańską, dalej po stałej trasie.

Linia nr 12

- kierunek Warszawska, objazd przez ul. Brzozową – Płk. Dąbka - 12 Lutego – Hetmańską – al. Tysiąclecia, dalej po stałej trasie;

- kierunek Odrodzenia, objazd przez al. Tysiąclecia – Hetmańską – 12 Lutego – Teatralną – Robotniczą, dalej po stałej trasie.

Linia nr 14

W obu kierunkach objazd przez ul. Hetmańską – al. Tysiąclecia, dalej po stałej trasie.

Linia nr 15

- kierunek Skrzydlata, objazd przez ul. Hetmańską – al. Tysiąclecia – Malborską, dalej po stałej trasie;

- kierunek Dębowa, objazd przez al. Tysiąclecia – Hetmańską, dalej po stałej trasie.

Linia nr 21

- kierunek Ogólna, objazd przez ul. Hetmańską – 12 Lutego – Teatralną – Robotniczą, dalej po stałej trasie;

- kierunek Dworzec, objazd przez ul. Brzozową – Płk. Dąbka – 12 Lutego – Hetmańską, Grunwaldzką, dalej po stałej trasie.

2.08.2026 (niedziela) w godzinach od 8:00 do 15:30

wprowadzona zostanie tymczasowa zmiana trasy dla linii nr 14 z al. Wyszyńskiego do pętli przy ul. Warszawskiej (Urząd Celny).

UWAGA! MOGĄ WYSTĄPIĆ ROZBIEŻNOŚCI W REALIZACJI ROZKŁADU JAZDY.