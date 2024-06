Zmiany w komunikacji na rocznicę prezydentury

Od 21 czerwca do 13 września w Elblągu potrwają konsultacje społeczne na temat komunikacji miejskiej. – Zrobię wszystko, by na pierwszą rocznicę mojego ślubowania (w maju 2025 roku – red.) był już nowy rozkład jazdy - zapowiedział w poniedziałek Michał Missan.

Konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej rozpoczną się w Dni Elbląga. W namiocie, który stanie przy kole widokowym przy ul. Wodnej, każdy chętny będzie mógł wypełnić ankietę, dzieląc się swoimi uwagami na ten temat.

- Konsultacje chcemy zrobić porządnie. Zaczynamy na Dniach Elbląga, następnie później w różnych środowiskach do 13 września będziemy zbierali wszystkie uwagi do komunikacji miejskiej, które mają mieszkańcy naszego miasta. Zrobię wszystko, by na pierwszą rocznicę mojego ślubowania (w maju 2025 roku – red.) był już nowy rozkład jazdy i by komunikacja miejska spełniała oczekiwania elblążanek i elblążanek – mówił Michał Missan, prezydent Elbląga podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, jaka odbyła się na placu Słowiańskim. – Zachęcam do szerokiego udziału w konsultacjach.

Ankieta ma być również dostępna wkrótce on-line na stronie Urzędu Miejskiego. Jak zapewniają władze miasta, wszystkie uwagi będą przeanalizowane i na ich podstawie zostaną zaprezentowane konkretne rozwiązania.

- Najpierw zbierzemy to, co mieszkańcy będą nam zgłaszali. Później spróbujemy to ułożyć w pakiet rozwiązań. Myślę, że będziemy musieli zaangażować do tego fachowców, którzy zajmują się takimi rzeczami. Chciałbym, żeby ostateczna wersja zmian była przez elblążanki i elblążan również zaopiniowana – dodał Michał Missan.

Czy prezydent Michał Missan wyobraża sobie powrót do formuły funkcjonowania komunikacji miejskiej sprzed 2021 roku, kiedy to wprowadzono rewolucję w rozkładach jazdy?

- Zobaczymy, co wyjdzie z konsultacji. Mam wrażenie, że w tej chwili duży nacisk mieszkanki i mieszkańcy naszego miasta kładą na to, żeby komunikacja miejska się ze sobą zazębiała. Nie chciałbym nic sugerować, żeby nie wyszło, że komuś cokolwiek narzucam. Formuła jest otwarta, po prostu proszę o zgłaszanie swoich uwag – odpowiedział prezydent na nasze pytanie.