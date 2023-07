Zmiany w kursowaniu jedenastki

fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Do 10 lipca autobusy linii 11 będą kursować tylko do pętli Rubno. Aby kontynuować podróż pasażerowie muszą przesiąść się do bezpłatnego autobusu kursującego do Nowakowa.

Zmiana spowodowana jest zablokowaniem pętli autobusowej w Nowakowie przez wykonawcę robót rozbiórkowych mostu pontonowego w Nowakowie. W związku z tym niemożliwe jest zawracanie autobusu na pętli w Nowakowie. Linia nr 11 do 10 lipca będzie kursowała do pętli w Rubnie. Do Nowakowa (przystanek Nowakowo sklep) kursować będzie bezpłatny autobus zapewniony przez gminę Elbląg. Od 11 lipca niektóre kursy linii 11 zostaną wydłużone do przystanku Nowakowo - szkoła.

SM