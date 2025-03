Znaleźli niewybuchy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie 14 marca w trakcie służby ujawnili niewybuch pochodzący z okresu II wojny światowej. Natomiast kolejnego dnia jeden z mieszkańców powiatu braniewskiego poinformował funkcjonariuszy Straży Granicznej o leżących w lesie przedmiotach, przypominających kształtem pociski artyleryjskie.

We wskazany rejon udał się patrol z PSG w Grzechotach celem zabezpieczenia miejsca, w którym znajdowały się dwa niewybuchy. Ujawnione pociski zabrali braniewscy saperzy. Straż Graniczna przypomina, że natknięcie się na tego typu znaleziska nie wolno lekceważyć. Należy zachować szczególną ostrożność, nie dotykać, nie sprawdzać co to jest, natychmiast wezwać służby mundurowe.