Zobacz projekty nowych planów zagospodarowania

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl)

Do publicznego wglądu wyłożone zostały trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dotyczą strefy rozwojowej Modrzewiny Północ, terenów przy ulicy Piławskiej oraz ul. Lotniczej. Uwagi do planów można składać do 12 lipca. 25 czerwca odbędą się również dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektami.

Pierwszy projekt dotyczy strefy rozwojowej Modrzewiny Północ w Elblągu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300. Drugi projekt dotyczy terenów przy ulicy Piławskiej w Elblągu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300. Trzeci projekt to Nowa Lotnicza w Elblągu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 25.06.2024 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, sala nr 300.

Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga