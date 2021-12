Żołnierze gotowi do kolejnej misji na Łotwie

Na początku 2022 roku na Łotwę, w ramach dziesiątego już polskiego kontyngentu, wyjadą żołnierze 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Uroczyste pożegnanie odbyło się w czwartek w braniewskich koszarach. Zobacz zdjęcia.

Uroczystość odbyła się placu apelowym jednostki w Braniewie. Brał w niej udział między innymi reprezentujący dowódcę generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz dowódcę 16 Dywizji Zmechanizowanej, generał brygady Wojciech Ziółkowski.

- Niebawem wyruszacie w rejon misji, aby wspólnie z naszymi sojusznikami, realizować zadania w operacji wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Operacji, która realizowana jest wskutek decyzji podjętych w 2016 roku podczas szczytu NATO w Warszawie – przypomniał generał Ziółkowski, zwracając się do żołnierzy.

Swoich żołnierzy (bo przecież wyjeżdżający na Łotwę to w dużej części żołnierze 9 Brygady) żegnał także dowódca płk Grzegorz Barabieda. W swoim wystąpieniu dowódca przypominał, że NATO, w którego imieniu występują żołnierze jadący na Łotwę, to działanie na zasadzie „jeden a wszystkich, wszyscy za jednego”. - Tym bardziej, że nasi przeciwnicy - mówił Barabieda - z Rosji czy Białorusi są obecnie zdolni do różnych działań destabilizujących.

Obecny na uroczystości burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki podkreślał co prawda, że żołnierze jadą na misję pokojową, ale przecież w obecnych czasach trudno przewidywać jak się ta misja zakończy. Przy okazji pożegnania burmistrz wręczył dowódcy dziesiątej zmiany majorowi Wojciechowi Tuchalskiemu, flagę Braniewa. Tak by na dalekiej Łotwie żołnierze pamiętali, gdzie mieszkają i by wiedzieli, że w Braniewie też o nich pamiętają.

Major Tuchalski dziękując za ofiarowanie flagi przy okazji przypomniał, że wyjazd prawie 200 żołnierzy był poprzedzony wielomiesięcznymi przygotowaniami. Bo przecież tam na Łotwie żołnierze będą przy okazji (w międzynarodowym towarzystwie) odbywali normalny cykl szkoleniowy. Polski Kontyngent Wojskowy na Łotwie funkcjonuje w strukturze wielonarodowej batalionowej grupy bojowej, pod dowództwem kanadyjskim. W grupie oprócz Kanadyjczyków i Polaków służą przedstawiciele: Włoch, Albanii, Słowenii i Hiszpanii.

Misja w Republice Łotewskiej potrwa pół roku. Większość z wyjeżdżających żołnierzy już tam była, chociaż są i tacy, którzy jadą na Łotwę i na misję po raz pierwszy. Dowódca kontyngentu mjr Wojciech Tuchalski na łotewskiej misji był już dwa razy. Za każdym razem brygada z Braniewa kierowała na Łotwę pododdział w sile kompanii czołgów z plutonami logistycznymi. Zasadniczy sprzęt kontyngentu stanowią: czołgi PT-91 („Twardy”) i wozy dowodzenia.

Uroczystość zakończyła się defiladą. Rytm zaś wybijała wojskowa orkiestra z Elbląga pod batutą tamburmajora, starszego chorążego sztabowego Jacka Buczka.