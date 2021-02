Zostań realnym lub wirtualnym opiekunem

Już trzy pieski, których portEl był wirtualnym opiekunem znalazły dom. Dlatego idziemy za ciosem i szukamy fajnego właściciela dla Lisy, naszej nowej podopiecznej. Jak podkreślają pracownicy elbląskiego schroniska to łagodna suczka, która będzie się świetnie czuła w domu z ogrodem.

Zawsze wybieramy pieska, który ma małe szanse na adopcje. Wspieramy go wirtualnie i medialnie szukając nowego właściciela. Ziomek, Mazurek i Krysia mieli dużo szczęścia, pora by los uśmiechnął się do Lisy naszej wirtualnej podopiecznej z elbląskiego schroniska.

Lisa po raz pierwszy trafiła do schroniska w sierpniu 2014 roku, miała 3 lata. Na adopcję czekała do stycznia 2016 roku. Niestety 3 lutego 2021 roku oddano ją z powrotem do schroniska. Dlaczego? Bo przestała być potrzebna firmie, w której przez lata stróżowała, nie odnalazła się w mieszkaniu, u osoby, która chciała dać jej prawdziwy dom, aż w końcu nie mogła liczyć na właściwą opiekę człowieka, na podwórku którego zamieszkała. Lisa to dosyć duża suczka, która ma obecnie blisko 10 lat. Jest szalenie łagodna i przyjazna, żaden z niej stróż! Dobrze czuje się w towarzystwie innych, dużych psów, ale nie przepada za małymi i z całą pewnością nie lubi kotów. Podczas spaceru ładnie chodzi na smyczy i szuka kontaktu z opiekunem. Jest łasa na pieszczoty. Gorąco wierzymy w to, że pomimo jej gabarytów i niemłodego wieku, znajdzie się osoba, lub rodzina, która da tej cudownej suczce miłość, opiekę i dom. Pamiętaj, jeśli z różnych powodów nie możesz adoptować zwierzaka ze schroniska, zawsze możecie stać się jego wirtualnym opiekunem.