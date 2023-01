ZSG. Noc dobrej zabawy

Symboliczne 100 dni przed maturą to czas balu studniówkowego. W jednym z elbląskich hoteli na Starym Mieście bawili się maturzyści Zespołu Szkół Gospodarczych. Zobacz zdjęcia.

Za symboliczne 100 dni zasiądą w szkolnych ławkach do najważniejszego egzaminu w swoim dotychczasowym życiu - matury. Zanim jednak trzeba będzie się zastanawiać co Jan Kochanowski chciał przekazać w trenach i jak się ma sinus do cosinusa, trzeba odłożyć troski i zmartwienia gdzieś na półkę.

Symboliczne 100 dni przed maturą, niemal każda maturzystka i maturzysta spędzi na balu studniówkowym. W jednym z elbląskich hoteli na Starym Mieście bawili się maturzyści z Zespołu Szkół Gospodarczych.

- Czekaliście na to cztery lata. Niedługo, bo już za 100 dni matura. Ale dziś bawmy się. Życzę wszystkim wspaniałej zabawy, abyście ten wieczór zapamiętali na zawsze. Nie myślcie o egzaminie maturalnym, bo wiem, że poradzicie sobie doskonale, jesteście doskonale przygotowani - mówiła Kamila Urbańska, dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych otwierając studniówkę swojej szkoły.

Tradycyjny polonez rozpoczął zabawę maturzystów Zespołu Szkół Gospodarczych. Tej nocy liczyła się tylko dobra zabawa.