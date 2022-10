Żuławski Park Historyczny (Na spacer z portEl.pl, odc. 23)

(fot. Aleksandra Niziołek)

Pogoda ostatnio nie rozpieszcza, a takie deszczowe dni to idealna okazja do odwiedzenia muzeów. W Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim do zwiedzania dostępne są trzy piętra budynku, podzielone na wystawy tematyczne.

Była serownia Kriega Budynek, w którym obecnie mieści się muzeum, był kiedyś zakładem przetwórstwa. Produkowano tu sery, między innymi szwajcarski czy tylżycki, a w latach 20. XX wieku rozpoczęto również produkcję serów topionych. Zakład wraz z innymi w okolicy należały do Leonarda Kriega. W muzeum udało się zgromadzić sporo eksponatów, w tym jeden z najcenniejszych - fragmenty wiatraka z wsi Ostaszewo. Można też zobaczyć makietę mostu rybnego czy kolei żuławskiej, wraz z przedstawionymi etapami jej rozbudowy i otwieraniem kolejnych odcinków. Są tu też fragmenty płyt nagrobnych z mennocickich cmentarzy. Po zwiedzaniu muzeum warto wybrać się na Cmentarz 11 Wsi, gdzie znajduje się lapidarium. Kolejne wystawy dotyczą życia mennonitów na Żuławach, którzy uciekali tu przed prześladowaniem z Niderlandów. To dzięki nim zalewane często przez wodę tereny zostały odpowiednio zmelioryzowane, tworząc żyzne gleby. Na wystawie poznajemy sylwetki rodzin i słynnych postaci, które mają mennonickie korzenie – jak chociażby Anna German. Strych osobliwości Wystawa na najwyższym piętrze nosi tytuł “Strych pełen osobliwości”. To zbiór przedmiotów codziennego użytku, pamiątek z terenów żuławskich. Część z nich to przedmioty związane z branżą mleczarską. Jest tu też przedstawiona historia Arno Thimma, który urodził się w okolicy Nowego Dworu Gdańskiego, ale jego rodzina była zmuszona stąd wyjechać. Jeśli ktoś planuje się wybrać do muzeum w niedzielę, to poza sezonem zwiedzanie w weekend jest możliwe tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Przemiła pani (oby więcej takich ludzi) otworzy Wam o wybranej godzinie. Żuławski Park Historyczny mieści się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Kopernika 17. Opiekuje się nim Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego. Od 1 października do 30 kwietnia muzeum jest czynne od wtorku do piątku w godz. 10-15. Więcej szczegółów o ŻPH na stronie internetowej. Aleksandra Niziołek “Na spacer z portElem" to cykl artykułów, przybliżający turystyczne atrakcje naszego regionu. Opowiada o nich Aleksandra Niziołek, pochodząca z Krakowa, która od ponad roku mieszka w Elblągu. Mamy nadzieję, że jej turystyczne odkrycia pozwolą Wam poznać nasz region na nowo. Zapraszamy do lektury w każdą sobotę i wybrania się na spacer opisywanymi trasami. Zapraszamy też do śledzenia bloga pani Aleksandry http://poprostutuiteraz.pl/

