ZUS zaleca kontakt elektroniczny lub telefoniczny

W związku z COVID-19 Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do ograniczenia wizyt w urzędzie i załatwiania spraw poprzez platformę usług elektronicznych lub Centrum Obsługi Telefonicznej. Zminimalizuje to bezpośrednie ryzyko kontaktu z czynnikami potencjalnie chorobotwórczymi.

Poprzez PUE ZUS większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi można załatwić bez wychodzenia z domu. Osoba zarejestrowana w PUE w każdej chwili ma dostęp do swoich danych zapisanych na indywidualnym koncie ZUS, może śledzić stan swoich spraw i otrzymywać powiadomienia e-mailem lub SMSem a także przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe oraz składać wnioski i dostawać na nie odpowiedzi. -Przedsiębiorcy mogą też samodzielnie generować niektóre dokumenty, m.in. informację o aktualnych zgłoszeniach do ubezpieczeń bądź zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek- wyjaśnia Anna Ilukiewicz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego.

Osoby, które jeszcze nie mają swojego profilu na PUE ZUS mogą go założyć w każdej chwili. Wystarczy wejść na stronę zus.pl, wybrać sposób rejestracji i wypełnić formularz. Następnie należy ustalić hasło do konta, a na podany w formularzu adres e-mail dostaniemy login. Ze względów bezpieczeństwa trzeba również potwierdzić swoja tożsamość, można to zrobić m.in. za pomocą profilu zaufanego ePUAP, podpisu elektronicznego (certyfikatu kwalifikowanego) bądź osobiście w każdej placówce ZUS.

Konto na PUE można zarejestrować także poprzez serwis bankowości elektronicznej (jeśli konto jest w banku, który zawarł porozumienie z ZUS). Obecnie z tej opcji mogą skorzystać klienci banków: PKO Banku Polskiego (iPKO, Inteligo), BOŚ Banku, Millennium, Citi handlowego, ING Banku Śląskiego.