 Drogie elblążanki, drodzy elblążanie!

15 października odbędą się wybory do polskiego parlamentu. Zachęcam Was i apeluję, byśmy wzięli w nich udział. To bardzo ważne, by nie zmarnować szansy, jaką mamy raz na 4 lata. Tego dnia Twój głos jest tak samo ważny, jak najważniejszych ludzi w Polsce. Tego dnia możesz opowiedzieć się za tym, co dla Ciebie ważne.

Dlatego warto przyjrzeć się programom wszystkich partii, ale i tym, którzy ciężko pracowali na rzecz regionu. Wybrać tych, którzy będą reprezentować Twój interes i dbać o dobro wszystkich obywateli. Ja „mam serce po lewej stronie” i zachęcam, by zagłosować na Lewicę. To jedyna partia, która jest gwarantem świeckiego państwa, realnych praw kobiet, równych praw wszystkich obywateli. To skuteczny program budowy tanich mieszkań na wynajem, skrócenia dnia pracy do 7 godzin, wolnej i przyjaznej szkoły, godziwych płac i emerytur. To kolej w każdym powiecie i autobus w każdej gminie.

Chcę nadal pracować na rzecz Elbląga, całego regionu i dumnie reprezentować Was w Parlamencie.

Będę stała na straży szacunku i wolności każdego z Was, będę Waszą ambasadorką.

Bez kłamanej skromności musze przyznać, że jestem najbardziej aktywną posłanką w regionie. Jestem wszędzie tam, gdzie trzeba interweniować, walczyć w słusznej sprawie. Będę reprezentowała Was w Sejmie, ale i w regionie, by Elbląg nie był pomijany w inwestycjach, by mógł rozwijać się tak, jak na to zasługuje, a mieszkańcom żyło się lepiej.

Program Lewicy to konkretne rozwiązania, z których skorzysta region

Sam postulat świeckiego państwa i wyprowadzenie religii ze szkół to duże oszczędności. Pensje katechetów kosztują Polaków przynajmniej 1,5 mld zł rocznie. Elbląg musi płacić na lekcje religii ponad 3,3 miliona złotych rocznie – za jednego ucznia 192,34 zł, a Gmina Elbląg blisko 230 tysięcy złotych – na jednego ucznia to kwota aż 381,43 zł. Te pieniądze powinny być lepiej spożytkowane. Brakuje psychologów dziecięcych, brakuje pieniędzy na zajęcia dodatkowe czy na podwyżki dla nauczycieli.

Gdy przedsiębiorca z Elbląga płaci spore podatki, to przeciętny ksiądz katolicki płaci jedynie 142 zł ryczałtu raz na kwartał. Wprowadzimy normalne podatki dla księży – jeśli ksiądz udziela ślubu, chowa zmarłego na cmentarzu i bierze za to pieniądze, to należy się za to odprowadzenie podatku jak od zwykłej usługi.

Wybudujemy 300 tysięcy tanich mieszkań na wynajem. Dziś w Elblągu mieszkanie kosztuje średnio 375 tysięcy złotych – dla wielu do nierealna kwota, a kredyt nie jest rozwiązaniem. Wielu też nie stać na wynajem. Średnia kwota takiego mieszkania to 2355 zł miesięcznie. Oznacza to, że przy najniższej krajowej trzeba na wynajem przeznaczyć niemal całą pensję. Rząd zapowiedział, że mieszkalnictwo będzie teraz priorytetem. Obiecywał to tez 4 lata temu i 8 lat temu. A tanich mieszkań jak nie było, tak nie ma. Ceny rosną, zyskują głównie deweloperzy i banki. Nasz program to zmieni. Mamy gotowy i sprawdzony projekt. Sprawdził się on w Wiedniu, sprawdzi się w Elblągu.

Wiele mogłabym pisać o kolejnych punktach programu i o tym, jak zyska na tym region.

Jednak bycie posłanką to także walka o typowo elbląskie sprawy.

Byłam z Wami w obronie Pogotowia Socjalnego, w sprawie likwidacji oddziału ginekologiczno-położniczego, w sprawie trasy ul. Wschodniej w otulinie Bażantarnii.

Byłam i jestem skuteczna. W sprawach indywidualnych, ale ważnych np. dla działkowców, którzy stworzyli wspaniały azyl dla niepełnosprawnych córek. Interweniuję w sprawie hałasu na S-7. Będą ekrany na długości 400 m dla ulicy Klonowej, Wierzbowej, Akacjowej, Dębowej. Będę dalej walczyła o Olkuską, Malborską, Skrzydlatą. Konsekwentnie obnażałam aferę Willi+ i nieprawidłowości w Fundacji Dumni z Elbląga. Elbląg nie jest z niej dumny, jak i Karczowiska Górne, na które spadła zła sława. Mieszkańcy i przedsiębiorcy niczym nie zawinili, a ponoszą konsekwencję, jak chociażby Skansen Pszczelarski, który od lat edukuje i propaguje pszczelarstwo, a dziś niesłusznie jest kojarzony z tą aferą. Szkoły przestały do niego przyjeżdżać na zajęcia edukacyjne w obawie o powiązania (których nie ma!)

Mamy wiele do zrobienia

Port Morski Elbląg i przekop Mierzei Wiślanej. To kilkanaście moich interpelacji i wystąpień.

W styczniu i sierpniu tego roku przesłałam do ministra Gróbarczyka interpelację dotyczącą urządzenia Portu jako całości, by walczyć o wsparcie Elbląga w pozyskaniu środków na inwestycje portowe. Jest już szansa na ożywienie turystyki wokół przekopu. Tu także będę monitorowała dalsze działania. Projekty „Odbudowa systemu wodnego Kanału Elbląskiego”, „Szlak kulturowy Kanału Elbląskiego” wraz z modernizacją nadzalewową ( Frombork, Nowa Pasłęka, Krynica Morska, Suchacz, Kamienica Elbląska) – powinny stworzyć infrastrukturę turystyczną, będącą przedłużeniem atrakcji przekopu.

Wiele jest spraw, wymagających kontynuacji przez elbląskich parlamentarzystów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i poprzez wspieranie samego Elbląga:

- pozyskanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury niezbędnej do pełnowymiarowego funkcjonowania Portu Morskiego Elbląg;

- doprowadzenie do opracowania audytu ukazującego zadania celowe Portu i możliwości ich realizacji;

- współpraca z samorządami nadzalewowymi i nadkanałowymi na rzecz realizacji systemowego programu modernizacji infrastruktury turystycznej;

- walka o powstania poradni i oddziału geriatrycznego oraz budowy lub rozbudowy ZO-L; wsparcie w pozyskaniu środków;

- stały monitoring, wspólnie z samorządowcami Żuław Wiślanych, sytuacji bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i stanu hydrotechniki, w nawiązaniu do projektu Dezyderatu Żuławskiego.

Drodzy elblążanie, drogie elblążanki!

Ciężko pracuję, by godnie Was reprezentować i walczyć o lokalne sprawy. Mam nadzieję, że przez ostatnie 4 lata udowodniłam, że możecie na mnie liczyć. Jestem dla Was i z Wami. Elbląg to mój drugi dom.

Z poważaniem,

Monika Falej

---- Materiał wyborczy opublikowany i sfinansowany przez KW Nowa Lewica ---