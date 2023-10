Elbląg wart jest naszej troski - Dawid Sadowski

Elbląg to piękne, pełne historii miasto, które zasługuje na większą rolę w naszym regionie. To miejsce, które ma ogromny potencjał, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. Niestety, szczególnie obecnie, polityczne kłótnie i spory stoją na drodze do jego rozwoju.

Jednym z moich priorytetów jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całego regionu, a nie głównie Olsztyna. W tym kontekście rozwój Elbląga, czy innych miast regionu jest kwestią zasadniczą. Bezrobocie w Elblągu jest znacznie wyższe niż w Olsztynie, a miasto ma ujemne saldo migracji. Chcę działać na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i zwiększenia średnich zarobków mieszkańców. Nie możemy pozostawiać Elbląga w tyle.

Jednym z głównych problemów, z którymi Elbląg boryka się obecnie, jest spór wokół pogłębienia ostatniego fragmentu drogi wodnej prowadzącej do Portu Elbląg. To nie powinna być kwestia polityki - to przede wszystkim kwestia dobra miasta. Bez tego pogłębienia Elbląg traci na swoim potencjale rozwoju. Polityczne spory nigdy nie powinny szkodzić miastu i jego mieszkańcom. Dlatego w trosce o przyszłość Elbląga, apeluję o większą odpowiedzialność ze strony polityków. Elbląg, tak jak każde miasto w naszym regionie zasługuje na pełne wsparcie, by rozwijać swoje możliwości.

Od 2015 roku angażuję się w działania lokalnej Lewicy. Wierzę, że przyszedł czas na zmianę pokoleniową i powrót do tradycyjnych lewicowych wartości. Dla mnie liczy się szacunek dla zwykłych mieszkańców, godność pracy oraz wysokiej jakości usługi publiczne. Wierzę też w nasze postulaty:

1. Dostępny Transport Publiczny: każdy mieszkaniec i każda mieszkanka powinni mieć dostęp do komunikacji publicznej. To kluczowe dla zapewnienia mobilności naszej społeczności. Będę dążył do przywrócenia transportu zbiorowego i lokalnych połączeń autobusowych.

2. Tanie Mieszkania Dla Młodych: mieszkanie nie powinno być luksusem, ale dostępnym prawem. Celem Lewicy jest przeznaczenie 1% PKB na programy mieszkaniowe. Chcemy inwestować w budowę tanich mieszkań na wynajem, by młodzi ludzie mogli znaleźć godne warunki na starcie własnego życia.

3. Bezpieczną Starość: osoby starsze zasługują na godną i bezpieczną starość. To nasz obowiązek dbać o seniorów, dlatego będę pracować nad zapewnieniem przyzwoitych emerytur, dostępu do opieki medycznej i innych usług, które umożliwią naszym seniorom życie w komforcie.

Ja sam mam 35 lat i jestem szczęśliwym mężem wspaniałej Magdaleny oraz dumnym tatą dwóch urwisów - Antka i Stasia. Zawodowo jestem specjalistą związanym z branżą drogownictwa. Ostatnie 4 lata poświęciłem na prowadzenie własnej kilkuosobowej firmy zajmującej się bezpieczeństwem ruchu drogowego. To dla mnie ważna praca - odpowiedzialność za poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach. Prywatnie moją pasją jest historia, a zwłaszcza ta lokalna. To ona daje nam korzenie i kształtuje naszą tożsamość. Jestem aktywnym społecznikiem. Strażakiem ochotnikiem w naszej OSP, co pozwala mi bezpośrednio pomagać ludziom w trudnych sytuacjach. Jestem też przyjacielem lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich i radnym.

Miejsce, w którym żyjemy jest wyjątkowe i zasługuje na naszą uwagę i starania na rzecz jego rozwoju. Proszę Was o zaufanie i wsparcie w nadchodzących wyborach. Razem możemy przynieść pozytywne zmiany, na które tak bardzo czekamy.

Dawid Sadowski - nr 2 na liście Lewicy.

---- Materiał wyborczy opublikowany i sfinansowany przez KW Nowa Lewica ---