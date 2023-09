PiS przedstawiło kandydatów, jest niespodzianka

Nasze nieoficjalne informacje się potwierdziły. Na czele listy PiS do Sejmu w okręgu elbląskim znaleźli się: Leonard Krasulski, Teresa Wilk i Andrzej Śliwka; do Senatu kandyduje Łukasz Kochan. Zaskoczeniem jest z pewnością brak na liście posła kilku kadencji Zbigniewa Babalskiego.

PiS w całym kraju przedstawiało kandydatury do Sejmu i Senatu w sobotę, w Elblągu dopiero w poniedziałek. Skąd to opóźnienie? Do ostatniej chwili trwały rozmowy na temat startu w wyborach posła czterech kadencji Zbigniewa Babalskiego. Ostatecznie nie znalazł się on na liście.

– Jest takie przysłowie „w tym cały jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz”. Dla mnie to też duże zaskoczenie. Pan poseł podziękował, nie chciał kandydować – powiedział nam Leonard Krasulski, lider listy PiS do Sejmu i szef partii w regionie.

Poseł Babalski nie zgodził się kandydować, bo dostał zbyt niskie miejsce na liście? – Prawdopodobnie tak, ale to jego decyzja. Musieliśmy uwzględnić parytet, poszczególne powiaty , możliwości rozłożenia się głosów – odpowiedział na nasze pytanie Leonard Krasulski. – Pan poseł był w Sejmie cztery kadencje, wypracował sobie elektorat. Dla mnie rezygnacja pana posła to strata niepowetowana, będzie trudno przejąć jego elektorat, ale będziemy starali się to nadrobić.

W poprzednich wyborach do Sejmu Zbigniew Babalski zajmował trzecie miejsce, tuż za Leonardem Krasulskim i nieżyjącym już posłem i prezydentem Elbląga Jerzym Wilkiem. W nadchodzących wyborach drugie miejsce otrzymała Teresa Wilk, wdowa po byłym prezydencie, a trzecie – Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych, który od miesięcy promuje się w Elblągu i regionie.

- Wiele osób przekonywało mnie, że powinnam kandydować do Sejmu. Powinnam włączyć się do życia publicznego, aby sprawy ważne dla Jerzego, mojego męża, były kontynuowane. Uważam, że praca posłanki nie ma polegać na uprawianiu wielkiej polityki, tylko na rozwiązywaniu problemów ludzi, nie jest mi obca polityka społeczna – mówi Teresa Wilk, która od 30 lat związana jest z PiS, była m.in. asystentką Jarosława Kaczyńskiego, gdy ten został w 1989 roku senatorem z okręgu elbląskiego. Przez wiele lat pracowała jako urzędniczka zajmująca się pomocą społeczną w Urzędzie Miejskim, w ostatnich latach pracowała w elbląskiej delegaturze Urzędu Morskiego w Gdyni.

- Celujemy w cztery mandaty, tylu posłów z woli wyborców reprezentuje okręg w tym parlamencie. Chcielibyśmy, by wreszcie był jakiś senator z Elbląga, bo obecny to senator-widmo, człowiek skompromitowany, niezajmujący się niczym, poza awanturą - powiedział nam Andrzej Śliwka.

Czwarte miejsce na liście PiS zajął obecny poseł Robert Gontarz z powiatu nowomiejskiego, a piąte – poseł Adam Ołdakowski, który przejął mandat poselski w trakcie kadencji po śmierci Jerzego Wilka.

W senackim okręgu elbląsko-braniewskim o mandat z ramienia PiS będzie walczył Łukasz Kochan, były już komendant elbląskiej straży pożarnej. Zapowiada się ciekawy pojedynek wyborczy z senatorem dwóch kadencji Jerzym Wcisłą z PO.

(fot. Mikołaj Sobczak)

- Należałoby zweryfikować, jaki dorobek po swoich dwóch kadencjach pozostawia pan senator Wcisła – stwierdził Łukasz Kochan. - Może warto spojrzeć przez pryzmat tego, że człowiek, który nie pełniąc wielkich funkcji w kraju, nie zajmując w centralnych urzędach państwa, będąc komendantem straży miejskiej w Elblągu, skromnym człowiekiem, potrafił wybudować komendę, która była wyczekiwana od kilkudziesięciu lat przez elbląskich strażaków, ale udało się mi też zbudować dobre relacje z politykami, samorządowcami, środowiskiem lokalnym – odpowiedział na pytanie o swoje szanse w walce o Senat. - Powinna się w nim znaleźć osoba, która będzie w stanie rozmawiać, próbować łączyć i budować środowisko lokalne. Nie mam zamiaru działać w sposób destrukcyjny, uderzać w ludzi – dodał Łukasz Kochan.

Dodajmy, że w okręgu ostródzko-iławskim o mandat w wyższej izbie parlamentu z ramienia PiS będzie walczyła obecna senator Bogusława Orzechowska, a miejsca od 6 do 16 na liście do Sejmu zajęli kandydaci z powiatów: bartoszyckiego, ostródzkiego, działdowskiego i nowomiejskiego.

Pełne listy kandydatów ze wszystkich komitetów wyborczych opublikujemy na portEl.pl po ich zarejestrowaniu przez Okręgową Komisję Wyborczą w Elblągu.