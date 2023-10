Wielkiej zmiany dokonują pojedyncze głosy

W niedzielę zadecydujemy o kolejnych latach naszego życia i naszego kraju. Zachęcam wszystkich do głosowania. Każdy z nas ma dokładnie jeden głos. Te głosy zadecydują w jakim kraju będziemy żyć przez kolejne lata. Zachęcam do wybrania Listy nr 6. To gwarancja wolności, demokracji i lepszego życia zwykłych ludzi – mówi Elżbieta Gelert, kandydatka do Sejmu startująca z Listy nr 6, pozycja 2.