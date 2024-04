Czytelnicy wybrali Michała Missana

Zakończyliśmy wyborczą sondę przed drugą turą prezydencką w Elblągu. Czytelnicy portEl.pl zwycięstwo przyznali Michałowi Missanowi, kandydatowi Koalicji Obywatelskiej. W niedzielę przekonamy się, czy mieli rację.

Naszą sondę prowadziliśmy przez prawie dwa tygodnie. By ograniczyć ryzyko manipulacji, głos można było oddawać tylko po zalogowaniu się do serwisu portEl.pl z użyciem maila, który był zarejestrowany w naszej bazie przed 5 marca 2024 r. Dlaczego przed tą datą? Bo to dzień, w którym opublikowaliśmy pierwszą sondę wyborczą w tej kampanii. Nasi Czytelnicy prawidłowo wtedy wytypowali pierwszą dwójkę kandydatów, która przeszła do drugiej tury.

Sonda była anonimowa i oczywiście nie była profesjonalnym sondażem, przeprowadzanym przez instytut badawczy, ale formą wyrażenia swoich poglądów przez Czytelników portEl.pl Wzięło w niej udział ponad 1000 osób.

Wyniki podajemy na grafice. W niedzielę, 21 kwietnia, okaże się, czy Czytelnicy portElu mieli rację w swoich przewidywaniach. Jak wynika z sondy, nadal spora grupa osób nie wie, na kogo odda głos. Zachęcamy wszystkich, bez względu na polityczne poglądy, do wzięcia udziału w głosowaniu.