Drogi, szkolny dach i ogólnokrajowa polityka (Kalejdoskop wyborczy, odc. 11)

Ostatnie chwile przed ciszą wyborczą przynoszą kolejne polityczne spotkania i deklaracje. Dziś (4 kwietnia) odbyła się m. in. konferencja Pawła Rodziewicza i kandydatów z list Nowego Elbląga, swoją konwencję samorządową w Światowidzie zorganizowała natomiast Koalicja Obywatelska.

Nowy Elbląg o ulicach i szkołach

Nowy Elbląg zorganizował konferencję prasową przy SP nr 12. Paweł Rodziewicz mówił m. in. o stanie dróg w tej okolicy i o problemach tego rodzaju w całym mieście. O pomysłach na okręg 3 mówiła Monika Kozieja, dotyczą m. in. rewitalizacji ul. Żeglarskiej.

- Ulica ta jest domem dla wielu osób starszych, teren ten sąsiaduje z pobliską szkołą nr 19 – podkreśliła kandydatka do Rady Miejskiej, mówiąc o tym, że wąska dwukierunkowa ulica w takim kiepskim stanie nie jest bezpieczna dla mieszkańców.

Było też co nieco o ulicy Jaśminowej.

- Statystyki pokazują, że od wielu, wielu lat nastąpiła tam zwiększona liczba interwencji policji. W naszych planach jest przede wszystkim utworzenie środowiskowej świetlicy na wzór świetlicy działającej przy ul. Łęczyckiej, która zapewniałaby popołudniową opiekę dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat, przy okazji oferując takie działania, jak wsparcie terapeutyczne, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze – wyjaśniała Monika Kozieja.

Joanna Korzątkowska opowiadała o problemach szkoły SP nr 12, przy której odbył się briefing.

- Dach jest w tak opłakanym stanie, że woda leci dzieciom na głowy – mówiła kandydatka do RM, podkreślając konieczność remontu. Do tej sytuacji odniosła się przewodnicząca Rady Rodziców, Joanna Przesław.

- Pani dyrektor usilnie chce pozyskać środki na remont tego dachu – podkreślała mama jednego z uczniów. Opowiedziała o sytuacji, do której miało dojść w tym tygodniu. - Moje dziecko przyszło do domu i powiedziało: "mamo, w sali gimnastycznej na nos kapała mi woda" – stwierdziła.

Radosław Dąbkowski opowiadał o planach decentralizacji sportu w elbląskich szkołach. Mówił o dawniejszych aktywnościach i zasługach sportowych m. in. SP 12, SP 11, SP 9 czy SP 8.

- Fantastyczną inicjatywą jest Szkoła sportowa nr 3, która posiada oddziały mistrzostwa sportowego z pododdziałami w piłce nożnej – podkreślił. Jego zdaniem jest jednak wiele szkół z infrastrukturą czy potencjałem dla rozwoju sportu. - Nic nie poprawia stanu psychicznego dzieci, tak jak sport – zaznaczył mówiąc o konieczności dofinansowania przez miasto sks-ów.

"Musimy wygrać samorządy"

Dało się podczas dzisiejszej konwencji samorządowej KO wyczuć, że działaczy partii niesie jeszcze ostatni sukces w wyborach 15 października. Jednocześnie co i rusz podkreślano, że ostatnie godziny przed ciszą wyborczą trzeba poświęcić na intensywne działania kampanijne. Jasnym też jest, że przedstawiciele Platformy jako głównego konkurenta dla Michała Missana w wyborach na prezydenta Elbląga typują Andrzeja Śliwkę z PiS, bo często jego osobę przywoływali i krytykowali działania posła Zjednoczonej Prawicy. Było sporo o odblokowanych środkach z KPO, co nieco o elbląskim porcie i stosunku do niego poprzedniego i obecnego rządu, budowaniu dobrych relacji w ramach Unii Europejskiej. Były też wątki dotyczące tego, że Michał Missan dla Elbląga stanowi gwarancję dobrej współpracy z obecnym rządem.

- 15 października nasz szlak się nie zakończył, to było podsumowanie pewnego bardzo ważnego etapu, ale tylko etapu, przed nami są kolejne bardzo ważne wyzwania - mówił o samorządowych wyborach Jacek Protas, szef warmińsko-mazurskiej PO, wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

- W najbliższą niedzielę Polki i Polacy odpowiedzą sobie na fundamentalne pytanie, dla kogo ma być samorząd, bo tak naprawdę o tym są te wybory - mówił Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji i sekretarz generalny PO. Opowiadał o raportach NIK dotyczących działań poprzedniej władzy centralnej w stosunku do samorządów i przyznawaniu pieniędzy według partyjnego klucza. - Dziś mamy rząd, który będzie z samorządem współpracować i mówię to z pełną odpowiedzialnością – zapewniał szef MSWiA. Również podkreślał, że najbliższa niedziela to ciąg dalszy wyborów 15 października i są tak samo istotne jak te jesienią 2023. - Nie może być tak, że władza, która samorząd niszczyła, która z samorządem nie chciała współpracować, która robiła wszystko, żeby w Polsce samorząd był jak najsłabszy, dzisiaj traktowała samorząd jako taką tratwę ratunkową dla kilku swoich działaczy – mówił. W tym kontekście krytykował jako potencjalnego samorządowca Andrzeja Śliwkę, zarzucając mu brak wiarygodności, bo był wiceministrem w poprzednim rządzie.

- 15 października odetchnęliśmy z ulgą, wygrała demokracja, wygrała praworządność, wygrała europejskość, dziś jest czas na samorządy, musimy je wygrać, marsz miliona serc musi trwać - podkreślał Michał Missan, kandydat KO na prezydenta Elbląga.