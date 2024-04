Druga tura wyborów. „Głosowanie traktuję jak obowiązek”

Trwa głosowanie w drugiej turze wyborów w Elblągu, gminie Godkowo i Milejewo. Byliśmy pod niektórymi lokalami wyborczymi, by sprawdzić, jak przebiegają. Zobacz zdjęcia.

Wybory samorządowe w regionie elbląskim przebiegają spokojnie. Do godz. 12 policja odebrała jedynie dwa zgłoszenia dotyczące złamania ciszy wyborczej. – W jednym przypadku sprawa dotyczyła gminy Godkowo, gdzie ktoś umieścił w mediach społecznościowych wyniki sondażu. W drugim przypadku zgłoszenie dotyczyło Elbląga i powieszenia plakatu wyborczego w dniu wyborów – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

My odwiedziliśmy dzisiaj kilka lokali wyborczych, by sprawdzić, jak przebiega głosowanie. Między godziną 10 a 11 przy urnach pojawiło się wiele osób.

- Ciężko było wybrać między tymi dwoma kandydatami. Decyzję podjęliśmy w ostatniej chwili – mówi zgodnie pani Beata i pan Wojtek, których spotkaliśmy przed komisją wyborczą przy ul. Słonecznej. – Uważamy, że głosowanie to nasz obowiązek, chodzimy na każde wybory. Apelujemy do każdego, by wziął udział w głosowaniu. Bo potem wszyscy narzekają, a jak się pytamy, czy byli głosować, to mówią że nie...

- Głosowanie traktuję jak obowiązek. Jeśli jestem tylko na chodzie, to zawsze głosuję. Nie miałam problemu z wyborem, na kogo głosować – mówi pani Lidia, która przyszła na głosowanie do lokalu wyborczego z dwoma pieskami. – Strach je przywiązać przed budynkiem, bo nie wiadomo, czy za kimś nie pobiegnie, albo ktoś nie odwiąże. Fajnie by było, by w tej komisji (nr 39 przy ul. Słonecznej), na przyszłość wejście do komisji było wprost przy sali gimnastycznej, nie ma tam ani schodów ani innych przeszkód.

- Zawsze chodzę na wybory. Bardzo interesuje się tym, co dzieje się w Elblągu. Dziwię się ludziom, którzy nie chodzą na głosowania. Myślą, że nic od nich nie zależy, a to nieprawda. Nie rozumieją, co to jest samorząd, jak on działa. Przecież nasz głos ma znaczenie. To nasze podatki i nasze pieniądze. Wiele osób uważa, że to państwo im wszystko daje – przyznaje pani Krystyna, którą spotkaliśmy w komisji wyborczej przy ul. Korczaka.

Przypomnijmy, że lokale wyborcze są czynne w niedzielę do godz. 21. Po zakończeniu ciszy wyborczej na portEl.pl, najszybciej jak to będzie możliwe, opublikujemy wyniki wyborów na prezydenta Elbląga.