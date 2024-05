"Eurowybory są ważne dla Elbląga"

Taką myśl przewodnią można wydobyć z wypowiedzi działaczy związanych z Platformą Obywatelską podczas dzisiejszego (11 maja) briefingu. Swoją kampanię do europarlamentu rozpoczynał dziś w Elblągu Jacek Protas, poseł na Sejm z okręgu elbląskiego i wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Jacek Protas zachęcał dziś do głosowania w wyborach 9 czerwca, szczególnie na kandydatów z list KO. Sam jest "jedynką" na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu.

- To są naprawdę bardzo ważne wybory, nasze 20-lecie w Unii Europejskiej, które w tym miesiącu obchodzimy, to 20 lat budowania nowej Polski, silnej Polski w zjednoczonej Europie. To ogromny skok cywilizacyjny, wielkie inwestycje infrastrukturalne. Przez te 20 lat do dzisiaj z Unii Europejskiej trafiło do nas 261 mld euro, 261 mld euro dla Polek i Polaków, na wsparcie przedsiębiorców, na inwestycje w kapitał ludzki, to naprawdę ogromna kwota. Jesteśmy największym beneficjentem tego wsparcia - podkreślał. - Unia Europejska to nie tylko pieniądze. To swobodny przepływ naszych towarów bez ceł, to otwarte granice, przekraczanie tych granic bez paszportów, to możliwość kształcenia się naszych dzieci, młodzieży, w szkołach za granicą. To w końcu, co ważne, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, które daje nam wspólnota. Szczególnie dzisiaj, kiedy za naszą granicą trwa wojna – stwierdził kandydat.

W związku z tym mówił m. in. o potrzebie specjalnego wsparcia regionów przygranicznych, zabezpieczeniu firm, by nie bały się tu inwestować etc. Mówił też, że zadbać o to musi silna reprezentacja Koalicji Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim.

Jacka Protasa poparli w czasie briefingu inni działacze związani z Platformą. Prezydent Elbląga Michał Missan zapewniał, że kandydat zadba o potrzeby miasta, także w kontekście inwestycji portowych.

Senator Jerzy Wcisła podkreślał m.in., że Jacek Protas doskonale rozumie zagrożenia związane z wojną za wschodnią granicą, by dbać w Europarlamencie o potrzeby mieszkańców także pod tym względem, czy też w kwestii konieczności zabezpieczenia przeciwpowodziowego regionu.

Posłanka Elżbieta Gelert akcentowała, że Koalicja Obywatelska to ugrupowanie otwarte na Europę. W podobnym tonie wypowiadali się Robert Turlej z sejmiku województwa i przewodnicząca Rady Miejskiej Grażyna Kluge.